"Očkování bez předchozí registrace bude v OC Forum od středy 29. září pokračovat v běžném režimu, tedy denně od 13 do 19 hodin. Provozní doba očkovacích center v nemocnicích Krajské zdravotní se v Den české státnosti nemění," uvedli zástupci Krajské zdravotní. Ta provozuje zdravotnická zařízení v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově, Litoměřicích a Rumburku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.