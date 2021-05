Jak vlastně očkování vypadá? Pacient vejde hlavním vchodem, projde si celé „kolečko“ a vychází bočním vchodem. Nikde nepřijde s nikým do kontaktu zbytečně dvakrát. Po příchodu si vezme formuláře, dvojmo je vyplní. Pokračuje do kóje k administrátorkám, které s ním projdou otázky a případně anamnézu, alergie a další. „Poté ho zaregistrují v systému. Nato obdrží kartičku se šarží s očkovacím sérem a datem, kdy bude přeočkován,“ popsala koordinátorka centra Kamila Pacáková.

S kartičkou podle „své“ barvy pokračuje do kóje k sestře, kde dostane injekci s látkou do ramene. Vzápětí se přesune do výstupní místnosti, posadí se na židli a bude dvacet minut čekat, zda se neobjeví nějaká nežádoucí reakce na očkovací látku. V tu chvíli by zareagoval personál s lékařem, který tu bude na místě k dispozici.

Mezi prvními očkovanými byl i Tomáš Pernekr ze Zubrnic. „Já ještě přišel do nemocnice. Nakonec jsem dorazil sem. Mají to promyšlené, odsýpá to a nikde se zbytečně nezdržíte, ani nevracíte stejnou cestou,“ popsal svou zkušenost.

Dalšího očkovaného, ústeckého seniora, který se nechtěl představit, zajímala očkovací látka a její výrobce. „Mě na to umřela devadesátiletá maminka, takže s očkováním problém nemám,“ řekl.

Jak vysvětlil lékař z nového očkovacího centra Jiří Mudruňka, u každého očkovaného doufají, že špatná reakce se nedostaví. „Pokud bychom se ale měli bavit o těch brzkých, nejvíc se bojíme alergické reakce na očkovací látku. Proto je velmi důležité při příchodu upozornit jak na alergie, tak na případné nežádoucí účinky po předchozích očkováních, abychom si na to dali pozor,“ řekl.

Pokud tedy pacient nepocítí do dvaceti minut nevolnost, motání hlavy, svědění po těle, neobjeví se zarudnutí, ani vyrážka, bude moci odejít. Pozor si ale musí dávat i doma, stejně jako po jiných očkováních může pociťovat k večeru, nebo druhý den ráno zimnice, únavu, nevolnosti, a naměřit si zvýšenou teplotu, nebo horečku. „To jsou běžné reakce po jakémkoli očkování, které by ale měly sami odeznít po několika dnech,“ uklidnil lékař Mudruňka.

Vakcíny Pfizer

Centrum v současné době používá vakcíny od společnosti Pfizer, která je v ČR považovaná za nejlepší, ačkoliv se to podle lékařů takto nedá říci. Podle koordinátora pro očkování v Ústeckém kraji Petra Severy kraj dostává dodávky vakcíny stále vyšší. „Zaplňujeme kapacity center, sice ještě nejedeme na sto procent, ale těch čtyři až osm set lidí denně jsme schopni očkovat,“ prohlásil.

V současné době kraj disponuje celkem osmnácti očkovacími centry a zhruba 240 praktickými lékaři, kteří registrují k očkování. „V minulém týdnu více než 170 z nich obdrželo vakcínu pro své klienty,“ poznamenal Severa.

Dále potvrdil, že ve středu se otevře očkování pro věkové skupiny 50+ a prý nebude trvat ani týden a otevře se další skupina. „Vakcín je relativní dostatek, spíš máme problém zaplnit centra, abychom stihli všechny lidi očkovat. Proočkováno máme kolem 20 procent populace prvními dávkami.

Primář ústeckého infekčního oddělení Pavel Dlouhý z Masarykovy nemocnice apeloval, aby se lidé očkovat nechali, protože to je jediný způsob, jak pandemii zastavit. „Léčili jsme strašně moc pacientů. Byly doby, kdy jsme museli zřídit až devět oddělení v Masarykově nemocnici, která se starala o 250 nemocných, z nichž mnoho přes sebelepší péči zemřelo, především seniorů,“ povzdechl si.

Minulý rok zaznamenala nemocnice podle Dlouhého, že desetkrát vyšší počet úmrtí, než v letech předchozích. „Epidemie to byla skutečně zničující a ona přijde na podzim znovu. Jak bude veliká, záleží na nás všech. Pokud nebudeme očkovaní, lidé budou váhat a nepřijdou, bude podzimní vlna opravdu veliká,“ dodal.