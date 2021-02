„Není vakcína,“ shodují se zástupci velkých firem v kraji na jediné, ale nejpodstatnější překážce, která jim brání začít očkovat zaměstnance. Řada společností by přitom s vakcinací svých lidí ráda začala, některé chystají vlastní registrační systémy, připravují týmy a očkovací místa.

Očkovat své zaměstnance by chtěla například společnost Sev.en Energy. „Už několik týdnů prověřujeme možnosti. Bohužel není možné v dohledné době získat certifikovanou vakcínu,“ uvedla Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí skupiny, která na severu Čech zaměstnává v energetice či dolech tisíce lidí.

Část firem v kraji by ráda vybudovala vlastní očkovací centra, další uvažují o vakcinaci prostřednictvím „závodních“ lékařů, v úvahu přicházejí také mobilní týmy. Vakcíny ale zatím není možné získat ani od státu, ani je nelze koupit jinde.

Vlastní očkovací centrum připravuje Mondi Štětí, které přímo zaměstnává 900 lidí, další tisíce pak jsou na firmu navázané. Nyní jedná firma s provozovatelem svého testovacího centra, aby mohl získat také „licenci“ na očkování a místo bylo zařazeno do databáze očkovacích center.

„Vakcinační centrum by poskytlo možnost očkovat se v místě, sloužilo by především pro Mondi, místní podniky v průmyslovém areálu a nejbližší okolí. Očekáváme, že by se tam mohlo nechat naočkovat zhruba 10 tisíc lidí,“ řekla Milena Hucanová z Mondi Štětí.

O očkování zaměstnanců uvažuje také společnost AGC Flat Glass Czech, jež v kraji zaměstnává přes 1100 lidí. „Uvažujeme o možnosti nabídky očkování proti covid-19 všem zaměstnancům. Pro ty, kteří se rozhodnou očkovat, pak o zajištění očkování ve firemních očkovacích centrech,“ sdělil za podnik Libor Sehnal. Společnost uvažuje o vakcinaci buď prostřednictvím závodních lékařů, nebo mobilních týmů. Ani tam ale kvůli nedostatku očkovacích látek neočekávají, že se začne v dohledné době. Doufají, že by se mohlo odstartovat v květnu. „Průzkum zájmu jsme zatím neprováděli. Aktuálně pracujeme na vytvoření firemního rezervačního systému,“ dodal Sehnal.

Ústecká Spolchemie by chtěla jít cestou vlastního lékaře. „O očkování uvažujeme, pokud budou k dispozici vakcíny. Vakcinaci by zajišťoval smluvní lékař,“ připomněl mluvčí firmy Jan Charvát. Podle dosavadních reakcí ve Spolchemii očekávají zájem kolem 70 procent zaměstnanců, aktuálně jich tam pracuje osm stovek.

Také další energetický gigant, Skupina ČEZ, uvažuje o proočkování vlastní cestou. Alespoň části zaměstnanců, další by mohli využít systém krajských očkovacích center. „Pokud to vláda umožní, využijeme pro očkování i našich podnikových lékařů a poskytovatelů lékařských služeb,“ předeslal mluvčí skupiny Ladislav Kříž. Předpokládají tam zájem 70 až 80 procent.

Někteří zaměstnanci ČEZu a litvínovské chemičky skupiny Orlen Unipetrol přitom spadají do kritické infrastruktury, která zajišťuje nutný chod nejdůležitějších míst, a měli by mít proto přednostní právo nechat se očkovat. Obě společnosti na proočkování těchto zaměstnanců spolupracují se státem, aktuálně čekají na termíny. „V současné době vedeme intenzivní jednání s příslušnými orgány státní správy ohledně možnosti jejich přednostního očkování,“ upřesnila Radmila Čukatová, specialistka komunikace ve společnosti Orlen Unipetrol.

Svým zaměstnancům by ráda umožnila vakcinaci třeba také firma TOS Varnsdorf. Strojírenská společnost má zhruba 400 lidí. A kdy začne? „To je zcela odvislé od schopnosti státu zajistit dostatečné množství očkovacích látek,“ řekl šéf firmy Jan Rýdl ml.

Žatecké Koito, kde zhruba 1350 zaměstnanců vyrábí světla do aut, by chtělo jít cestou očkování u závodního doktora. Ale ani tam kvůli nedostatku vakcín nevidí zahájení na nejbližší dobu. „Rádi bychom nabídli zaměstnancům očkování přímo v naší firemní ordinaci. Už jsme to předjednali s naším dodavatelem medicínských služeb,“ vysvětlil Zdeněk Šíma z Koita.

O nákupu a zajištění vakcín přemýšlí také ve společnosti TRCZ v Lovosicích, která má tisíc zaměstnanců. „Jakmile to bude možné, chceme vakcínu zajistit pro všechny naše zaměstnance, kteří budou mít zájem,“ informoval mluvčí Miroslav Horký s tím, že očkování by prováděl závodní lékař.

„Pečlivě sledujeme aktuální vývoj a řídíme se přitom pokyny vlády. V tuto chvíli proto očkování našich zaměstnanců neorganizujeme, nicméně zjišťujeme, jaké jsou v této věci možnosti,“ přiblížil postoj společnosti Nexen Tire z průmyslové zóny Triangle Ivan Dzido.

Agrofert zaměstnává v kraji kolem dvou tisíc lidí. Společnost, jež vlastní například Lovochemii, eviduje poměrně velký zájem o očkování. Zatím tam zájemce odkazují na státní systém. Pokud se ale situace změní a bude možné očkovat ve firmách, budou i tam uvažovat o zahájení vlastní vakcinace. Kvůli mnoha pobočkám na různých místech by tam ale spíše připadala v úvahu varianta mobilního očkovacího týmu.

V Ústeckém kraji aktuálně stále probíhá přednostní očkování seniorů nad 80 let, lidí v domovech důchodců a zdravotníků. A ještě zdaleka není dokončeno, v regionu totiž stále chybí vakcíny.