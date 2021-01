Vakcinace zdravotníků a nejrizikovější skupiny obyvatel klape, i když jede nadoraz. „Máme prázdné ruce před dodávkou dalších vakcín,“ potvrdil na páteční tiskové konferenci 15. ledna šéf Krajské zdravotní (KZ) Aleš Chodacki. Zdravotní ústav v Ústí nad Labem nicméně vakcíny má a očkuje.

Hlavní hygienička KZ Dana Vaculíková vyčíslila, že do 15. ledna se v Ústeckém kraji naočkovalo 3 098 lidí, nejvíce v Ústí, Mostě a Chomutově. Zdravotníci řeší kromě vakcíny i to, aby měli injekční stříkačky, kterých není dost v celé Evropě. Prvotně se teď kraj spoléhá na centrální rezervační systém k očkování, má ale „plán B“. „Pokud systém nebude fungovat, budeme pokračovat v očkování podle naší strategie,“ potvrdil hejtman Jan Schiller (ANO). I proto chce na vládě víc kompetencí. „Abychom mohli reagovat z místa a rychle,“ vysvětil hejtman.

Co se týče dodávky vakcín, zatím chodí plata s lahvičkami od Pfizeru. Na teplotu méně náročnější Modernu má kraj objednanou. Očkovací centra tu zřídili zatím ve 14 zdravotnických zařízeních. Navíc ve Zdravotním ústavu očkují lidi z IZS jako hasiče či policisty. K tomu jsou v Ústí a Kadani dva mobilní týmy, které k hromadnému očkování v sociálních zařízeních vyjíždějí sanitkou. V pátek to byl Domov pro seniory v Chlumci na Ústecku. Brzy má sanita vyjíždět do domovů v regionu dokonce každý den.

Kraj se chce připojit k celostátní očkovací kampani vlastní informační kampaní s cílovou skupinou lidí 55+. „Ti, kdo nás kontaktují, moc informací nemají,“ konstatoval hejtman. Ke kampani chtějí využít weby, Facebooky nebo místní rozhlasy obcí. „Chceme pozitivně motivovat lidi, aby se očkovali. Vnímáme to jako jedinou naději pro to, abychom se vrátili k běžnému životu. Největší motivací by ale mělo být vlastní zdraví,“ upozornil Schiller. V úvaze je i přesvědčit lidi slevami do krajských nebo městských kulturních zařízení. Komunikačním oříškem časem možná bude proočkování lidí ze sociálně vyloučených lokalit.

Vakcinace v číslech



- Informační krizová linka Krajské zdravotní pro seniory k očkování je dostupná na čísle 475 657 691 denně od 8 do 18 hodin.

- Distribuční očkovací centra v kraji jsou dvě: v Masarykově nemocnici v Ústí a také ve zdejším Zdravotním ústavu.

- Očkovací centra zřídili kromě Ústí i v dalších 13 zdravotnických zařízeních: v Děčíně, Chomutově, Mostu, Teplicích, Žatci, Litoměřicích, Kadani, Roudnici, Rumburku, Duchcově, Bílině, Varnsdorfu a Lounech.

- V kraji má být postupně přes 20 center, v přípravě je i model velkokapacitních center.

- Předpokládaný zájem o vakcinaci v kraji je u 60 procent lidí, tedy u 420 tisíc lidí.

- Ústecký kraj má obdržet 7,63 procenta z celkového počtu vakcín nakoupených státem.