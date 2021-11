Na termín pro první dávku čekal Petr Škvarček z Teplic čtyři dny. Registroval se na ní minulý týden v pondělí, rezervační SMS mu přišla ve čtvrtek večer. „První termín mi to nabídlo až na 18. listopadu, ale v době, kdy se mi to nehodí. Takže nakonec půjdu v pondělí 22. listopadu,“ popsal Škvarček.

Deník se seznámil také s případem 85letého pacienta z Děčína, který si rezervoval termín pro třetí posilující dávku minulý týden. V děčínské nemocnici ale dostal termín až na 30. listopadu. Podle serveru opendatalab.cz čekalo v Ústeckém kraji na termín očkování v úterý 5 058 lidí. Termín už má a čeká na očkování první, druhou a třetí dávkou dohromady 18 725 zájemců o očkování, nejvíce jich čeká na posilující dávku. V posledních dnech se počty čekajících mírně snižují.

Podle mluvčí Krajské zdravotní Jany Mrákotové se největší poskytovatel zdravotní péče v regionu snaží na raketově rostoucí zájem reagovat rozšiřováním ordinační doby v očkovacích centrech a navýšit tím jejich kapacitu.

„I nadále hledáme způsoby, jak celý proces očkování urychlit, zapojujeme i nadále například mobilní očkovací týmy. Nedá nám ale nezkonstatovat, že k této situaci v zásadě nemuselo dojít, pokud by lidé k očkování přistupovali zodpovědně a nechali se očkovat v letních měsících tak, jak jsme na ně opakovaně apelovali,“ uvedla Mrákotová.

Přestože Krajská zdravotní přidala další nové volné termíny, stále jich je málo. Například v Děčíně bylo v úterý 9. listopadu odpoledne volných na tento týden pouhých 68 slotů pro první dávky a 151 slotů pro posilovací dávku. U prvních dávek byla situace podobná také například v mostecké nemocnici, oproti tomu v Chomutově mají na tento týden stovky volných míst pro očkování první i třetí dávkou.

Ústecký kraj v současné době neuvažuje o znovuotevření velkokapacitních očkovacích center a naopak se snaží přenést větší porci očkování na praktické lékaře. Ti ale o něj zájem z velké části nemají. „To, že někteří praktičtí lékaři nemají zájem se zapojit do očkování, je spíše smutné a z logiky věci to přenáší jejich povinnost, preventivní péči mají řešit především praktičtí lékaři, na nemocniční personál. Na praktické lékaře se snažíme neustále apelovat, aby se zapojili,“ řekl krajský koordinátor očkování Petr Severa s tím, že se budou i nadále snažit navyšovat kapacitu očkovacích center. Ta ale má své limity a Severa připouští, že si lidé budou muset v případě velkého zájmu na očkování počkat i delší čas.

Toto zpoždění ovšem nezpůsobuje nedostatek vakcín, které do kraje dodávají výrobci plynule v pravidelných intervalech a podle potřeby. „Například zásoby očkovací látky Comirnaty v lékárně Masarykovy nemocnice pokryjí potřebu na několik týdnů,“ doplnil Severa.

Podle předsedy praktiků v Ústeckém kraji Romana Housky se do očkování zapojila řada praktických lékařů i po negativních zkušenostech z jara, kdy jim stát házel klacky pod nohy. „Určitě to není syndrom zhrzené manželky. Ale i my máme své možnosti a očkování proti covidu je další práce, která se po nás chce. Je ale zřejmé, že v tomto stát selhal, nelze to hodit jen na praktiky,“ podotkl Houska.

Praktičtí lékaři mají na starosti svou běžnou agendu od vyšetření ostatních pacientů přes očkování proti chřipce nebo předoperační vyšetření až například po vystavování nejrůznějších potvrzení a posudků. Svou roli hraje také podzimní nástup běžných viróz, se kterými lidé k praktikům chodí. „Čekárny jsou opět plné lidí, už ztratili strach, který měli na jaře. Je potřeba si taky uvědomit, že řada praktiků je už v důchodovém věku, například u nás v okrese Most je to přibližně polovina,“ dodal Houska.