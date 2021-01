Některým lékařům se nelíbí, jak pomalu se dává do pohybu očkování proti koronaviru, kritizují uvádění národní vakcinační strategie do praxe. „Základ je mít co nejvíce proočkovaných lidí. U nás v republice ale dochází k úplně zbytečným zdržením. Vše už mohlo a mělo být dávno připravené, nevím, na co se čekalo,” rozčiluje se například ústecká lékařka Karola Haasová.

Podle ní a dalších lékařů se mohlo na některých krocích v systému pracovat mnohem dříve, očkování by tak bylo nyní lépe připravené. „Každé zdržení, každé oddalování může přinést další mrtvé. Navíc očkování provází spousta byrokracie, to je také zdržování. Rozhoduje se, koho očkovat teď, koho později, řeší se, aby náhodou nebyl naočkován někdo navíc. Ale vždyť hlavní je naočkovat co nejvíce lidí, když vakcíny jsou,“ míní Haasová.

„Někteří lékaři také ještě nevědí, kdy půjdou. Proč nenaočkovat například padesátiletou dceru, která se stará o svou starou maminku a mohla by ji nakazit? Podle mého jde o to co nejrychleji naočkovat co nejvíce lidí a ne pořád rozdělovat lidi stylem ‚kdo ano, kdo ne‘. Navíc registrace, seznamy a různé další věci a přípravy, to už mohlo být hotové dávno před startem očkování, předešlo by se zmatkům,” tvrdí lékařka, která působí ve Zdravotním ústavu v Ústí nad Labem.

Ten je také jedním z očkovacích center v Ústeckém kraji. Aktuálně se tam očkují pracovníci, kteří mohou při svém zaměstnání přijít do kontaktu s covidem-19. Probíhá tam také očkování hasičů a policistů. Očkování se tam podle vedení zařízení rozběhlo v pořádku, ví, koho budou očkovat, problémy nejsou.

Registrace lidí, kteří se chtějí nechat očkovat, mohly podle kritiků vznikat delší čas dopředu. Vědělo by se tak prý dříve, kam poslat kolik vakcín, jaký je zájem, jaké bude pořadí, kam se jít očkovat a podobně. Očkování by pak prý mohlo probíhat rychleji. Řada věcí prý vzniká na poslední chvíli, až v době, když už se očkuje.

„Žádný systém v podstatě není. Nedostáváme žádné oficiální informace, jen co vidím v médiích. Obrací se na nás stovky lidí s tím, jak to bude, jestli je budeme očkovat my, nebo jestli v nějakém centru, ale my nevíme. Můžeme je jen odkázat na telefonní číslo 1221, tam podávají základní informace,” přidává se ke kritice také praktický lékař ze Žatce Ondřej Vít. Podle něj je systém registrace zejména pro starší lidi také dost složitý.

Vláda s kritikou nesouhlasí. Strategie je prý připravena včas a dobře, registrace se mají dělat průběžně podle toho, kdy přijde ta která skupina na řadu. I podle premiéra by ale samotná vakcinace mohla probíhat rychleji. Některé potíže s registrací přisuzuje složitosti systému, očkování je jednou z největších logistických akcí. Do země přišlo už kolem 170 tisíc dávek, pročkováno bylo ve čtvrtek 14. ledna podle informací ministerstva zdravotnictví přes 70 tisíc lidí, někde ale prý vázne vykazování.

Řada praktiků stále očkovaná není, a to včetně těch starších, v důchodovém věku. „Zatím nevíme, jak a kdy začneme jako praktičtí lékaři očkovat. Vím, že to není jednoduché vše zařídit a zvládnout, ale takhle je to špatně, to je zbytečné zdržování. Mělo být vše už nachystané, řešit se to mělo dříve,” dodal Vít.