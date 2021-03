V pondělí 1. března se mohli do očkování zapojit praktičtí lékaři. V regionu k tomu ale nedošlo. Ústecký kraj říká, že nemá dost vakcíny. Podle některých „obvoďáků“ si ale vakcíny „syslí“ pro svá očkovací místa, aby úhrady pojišťoven šly jeho síti nemocnic. Tito lékaři nevěří, že kraj vůbec chce, aby se do procesu zapojili.

Přitom by si řada starších a nemocných lidí, kteří se zatím můžou nechat očkovat, radši nechala dát vakcínu u praktika. „Chápeme, že spousta pacientů si raději dojde ke svému lékaři, kterého znají. Než navštěvovat očkovací centra, kde se obávají, že netrefí,“ připustila hlavní hygienička Krajské zdravotní (KZ) Dana Vaculíková.

Kraj má mobilní očkovací týmy, síť očkovacích míst v nemocnicích i mimo ně, plánuje velkokapacitní centra. A prý počítá i se zapojením praktiků. „Budeme od nich potřebovat velkou pomoc,“ potvrdila Vaculíková. Zástupci KZ minulý týden slíbili, že pokud přijde dost vakcín, postarají se, aby praktiky zásobili.

V únoru kraj dostal 137 tisíc dávek od výrobce AstraZeneca, v březnu jich má být 269 tisíc. „Pokud to tak bude, myslím si, že budou moct už býti velmi významně saturováni praktičtí lékaři,“ řekl generální ředitel KZ Aleš Chodacki. S oficiálním zástupcem praktiků se měla KZ dohodnout i na přechodné výpomoci ve stávajících očkovacích místech.

Přinejmenším v tom na litoměřickém výstavišti ale podle informací Deníku žádný není. Praktici se ostatně k výpomoci do očkovacích míst nehrnou. Inkasovali by o dost méně než ve svých ordinacích. „Příjmy od pojišťoven by měl kraj, my jen drobnou odměnu,“ potvrdil lékař, který si přál zůstat v anonymitě, redakce ale jeho identitu zná.

Prý jde o peníze

Vadí mu panující nejistota. „Kraj nedává žádná čísla, říká jen, až bude vakcíny víc, popřípadě až to nezvládne. Vakcíny ale bude vždycky málo. A tím málem si pacienty zatím bude očkovat kraj,“ soudí praktik. Podle něho kraj ve skutečnosti nechce, aby obvoďáci očkovali. „Za každé očkování je od pojišťovny něco přes dvě stovky, kraj si to nechá,“ míní.

Hejtman Jan Schiller (ANO) už minulý týden označil pondělní zapojení praktiků za moc brzké. „Musí přijít, až budou velkokapacitní centra a hlavně budeme mít dost vakcín. Pak budou velká pomoc. Kdybychom jim měli dát vakcíny, zastavíme vše, co máme,“ zmínil.

Podle lidí z přetížených nemocnic by praktici teď byli užiteční tam, třeba na necovidových odděleních. Schiller by dokonce uvítal, kdyby to šlo nařídit. Zatím o tom zástupci kraje s některými lékaři jen hovořili. „Ani jeden se nezeptal, co by dělali. Ale vyjmenovali několik důvodů, proč nemůžou. Včetně toho, že by jim stála ordinace nebo by přišli o peníze,“ zklamalo hejtmana. Podle něj myslí na „byznys“ na úkor kolegů z nemocnic, kteří takříkajíc padají na hubu.

Ke stávajícím očkovacím místům i plánovaným velkokapacitním centrům kraj zřídil interaktivní mapu. Pokud nakonec začnou očkovat i praktici, s jejich adresami se v ní nepočítá. „Byla by nepřehledná, nikdo by se v tom nevyznal, praktiků je hodně,“ vysvětlil Schiller. Na případnou možnost očkování má své pacienty upozornit sám obvoďák, obecní úřad, nebo si to lidé mají říct mezi sebou.