Sedmičlenný očkovací tým vyrazil z ústecké Masarykovy nemocnice ve středu 13. ledna krátce před devátou hodinou. V domově na Severní Terase na něj již čekalo 79 klientů a téměř padesát zaměstnanců. „Během zhruba půlhodiny po vakcinaci, která se uvádí jako doba pro možnou reakci na očkovací látku, pohybliví klienti zůstali hromadně ve společných prostorách pod dozorem personálu. Za ležícími seniory docházely více ošetřovatelky a sledovaly jejich zdravotní stav,“ řekl ředitel domova Petr Boťanský. Očkování se v nemocničním týmu účastnil také lékař, který byl připraven v případě nenadálého zhoršení zdravotního stavu zasáhnout.

Očkování si pochvaloval čtyřiasedmdesátiletý klient domova Vladimír Dlouhý. „Když za mnou přišli, jestli se nechám očkovat proti covidu, okamžitě jsem souhlasil. S blízkými si pouze telefonuji. Rád bych se s nimi viděl i osobně a nemusel se obávat, že se nakazím. Bylo to, jako když vám píchnou jakoukoliv jinou injekci,“ uvedl klient domova na Severní Terase.

Zaměstnanci všech pobytových sociálních zařízení museli podstupovat každých pět dní antigenní testy na přítomnost nového druhu koronaviru. „Bylo to náročné a zatěžující. Očkování proti nemoci COVID-19 je v současné době jedinou možností, jak se vyhnout jejímu propuknutí po nákaze virem. Proto jsem neváhala a přijala možnost se nechat očkovat,“ řekla zdravotní sestra Domova Kristýna Lukášková. Očkování ale zatím na povinnosti podstupovat pravidelné antigenní testy nic nemění. Podle mimořádného nařízení na ně zaměstnanci musí chodit i nadále. Je ale možné, že vláda tento týden svůj postoj změní, mimořádně se sejde ve středu odpoledne.



Mobilní očkovací tým vakcinací domova na Severní Terase svou práci nekončí. Podle hlavní sestry ústecké Masarykovy nemocnice Markéty Svobodové bude i v následujících dnech vyjíždět do dalších domovů pro seniory, případně do domovů se zvláštním režimem.

Nově by se mělo rozjet také očkování ve všech nemocnicích v Ústeckém kraji. Kromě páteřní sítě velkých nemocnic v okresních městech se tak nově bude vakcinovat i v menších zařízeních. "Nově se bude očkovat v nemocnicích v Rumburku, Varnsdorfu, Roudnici nad Labem nebo Duchcově," uvedl mluvčí krajského úřadu Martin Volf.

Například varnsdorfská nemocnice nebude zajišťovat očkování jen pro své zaměstnance a pacienty, ale také pro obyvatele z regionu. "Oslovila nás Krajská zdravotní, zda jsme schopni očkování zajistit, což jsme, vyčleníme na to personál. Bude potřeba vyřešit také tok očkovaných nemocnicí," řekl ředitel Nemocnice Varnsdorf Václav Jára s tím, že zatím přesný termín zahájení vakcinace proti covidu ve Varnsdorfu známý není.