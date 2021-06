Velká část Ústečanů ovšem stále dává přednost vakcíně BioNTech/Pfizer a objednává se do očkovacího centra v bývalém rektorátu ústecké univerzity na Severní Terase. Proočkovány první dávkou už byly téměř tři čtvrtiny obyvatel Ústeckého kraje.

Stoupající proočkovanost se také začala projevovat v číslech nových případů onemocnění covid-19. Například za pondělí jich hygienici v ústeckém okrese evidují pouze sedm. Před měsícem jich bylo 32, na začátku dubna 98, na podzim nebylo výjimkou kolem šesti stovek nemocných denně a více. Celkem onemocnělo za celou dobu trvání pandemie téměř 18 800 Ústečanů, zemřelo jich 330. I proto lékaři apelují na to, aby k očkování dorazil každý, koho se to týká.

Poliklinika naproti Městským sadům obdržela minulý týden celkem šest stovek vakcín Moderna. „To je spolu s BioNTech/Pfizer to nejlepší, co máme k dispozici. Vyhradili jsme na to zvláštní místnost, kde se praktičtí lékaři při očkování střídají,“ poznamenal jeden z manažerů polikliniky, lékař Jiří Madar.

Vakcínu Moderna, případně Johnson & Johnson, ostatně obdrželi od dodavatele i další ústečtí praktici. Těch se zaregistrovalo už v březnu na 250 a žádalo o dodávky, které ale tou dobou nebyly k dispozici. „V současnosti se zásobování praktických lékařů zlepšilo. Část pacientů čeká i na druhé dávky vakcíny AstraZeneca a dodávky jsou postupně směřovány i tímto směrem. Přesto je zásobování očkovacích center plynulejší a většina lidí zamíří na očkování tam,“ sdělil předseda okresního Sdružení praktických lékařů ČR Michal Hondl s tím, že jak iniciativa praktiků narážela na neustálé problémy, jejich chuť pomoci s očkováním ochladla.

Zároveň upozornil, že by každý měl počkat na „svou“ vakcínu a v druhé dávce nekombinovat výrobky různých firem. „Ostatně systém by to měl ohlídat, aby každá ordinace dostala druhou dávku včas. V každém případě by se měl nechat očkovat každý, i ten, kdo covid-19 prodělal,“ apeloval.

Podle něj totiž existují případy, kdy i po prodělaném onemocnění imunitní systém neměl žádné protilátky. Virus totiž způsobuje změny v napadeném organismu a mezi nimi i imunitního systému. „Očkování působí cíleně, selektivně a specificky tak, že protilátky stimuluje k ochraně nositele, brání přenosu, těžkému průběhu nemoci a zvyšuje možnosti ochrany před mutacemi, posiluje imunitu. Jediné, co vir likviduje, je právě imunita. Neexistuje žádná cílená léčba, pouze podpůrná. Existují případy, kdy zemřely postupně manželské páry,“ varoval Hondl.

Pandemie na Ústecku zatím velmi oslabuje. Jak vysvětlila ředitelka Krajské hygienické stanice v Ústí Lenka Šimůnková, počty nových případů neustále klesají. „Jde to výborně. Dá se říci, že klesají rovnoměrně ve všech okresech. Máme ojedinělé záchyty díky antigenním a následným PCR testům ve školách, případně podnicích a poté v rodinách,“ přiblížila.

Hygienici také zachytili několik nakažených cestovatelů s tím, že hlídají především ty, kteří přicestují z Indie nebo z tohoto regionu zvolí cestu přes Velkou Británii. „Důsledně sledujeme, zda si došli na PCR testy. Laboratoře dokonce zachytily několik nových mutací. Tam jsme potom nařizovali přísná karanténní opatření v rodinách. Všechna ohniska s jinými mutacemi už ale vyhasla. Vzorky jsme poslali do Drážďan i Prahy, mezi nimi mohla být právě i indická mutace,“ uvedla Šimůnková s tím, že proočkovanost v kraji stoupá, hlavně co do prvních dávek.