Od července začne ministerstvo vnitra vydávat už jen občanky s čipem

Severní Čechy - Od ministerstva vnitra dostanete od 1. července už jen občanské průkazy s elektronickým čipem. Ty umožní přihlášení do různých systémů státní správy a vyřizování některých záležitostí bez nutnosti návštěvy úřadu.

"V první fázi občané budou moci využít zhruba 30 služeb a prostřednictvím nového občanského průkazu si vyřídí třeba daňové přiznání a různé sociální dávky," uvedl náměstek ministra vnitra pro legislativu a státní správu Petr Mlsna.

Aby lidé mohli služby nového občanského průkazu využít, tak si nejprve budou muset koupit čtečku. Jde v podstatě o terminál, v jakém se třeba platí platební kartou v obchodě.

Podle Mlsny se bude muset používat zařízení, do něhož se občanský průkaz zasune. Systém nebude fungovat na bezkontaktních zařízeních. "Na bezkontaktních zařízeních se čip paradoxně víc opotřebovává, než když to strkáte do terminálu. Bylo to také z bezpečnostních důvodů," dodal Mlsna.

Systém bude podle něj fungovat tak, že se lidé přes občanský průkaz přihlásí k portálu veřejné správy a tam vyplní formuláře, aniž budou muset na úřad. "Systém předvyplní část údajů, které vyplývají z ověřené identity občana. Pak se vyplní zbytek formuláře a odešle se to," popsal Mlsna.

K systému se budou jednotlivé agendy státní správy připojovat postupně. V první fázi půjde podle Mlsny zhruba o tři desítky různých služeb. "Bude to evoluční proces. Ty služby budou nabíhat postupně," podotkl Mlsna.

Náměstek ministra věří tomu, že se nových občanských průkazů chytí také soukromé subjekty a zapojí se do rozvoje některých služeb. "Třeba by lidé mohli v budoucnosti žádat také o půjčku nebo hypotéku," naznačil Mlsna.