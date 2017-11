Od pondělí se prudce ochladí. Sněžit bude nejen na horách

Severní Čechy - V příštím týdnu se citelně ochladí a zřejmě až do Vánoc vydrží chladnější charakter počasí. V noci má mrznout, přes den se budou teploty pohybovat kolem nuly.

Sněžit by mělo hlavně na horách, sníh se ale objeví i v nižších polohách. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu a týdenní předpovědi, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Do konce listopadu a zřejmě i na začátku prosince bude počasí v České republice ovlivňovat brázda nízkého tlaku. "Proto v obou dvou následujících týdnech bude převládat o něco chladnější počasí, než je pro toto roční období obvyklé. V dalších dvou týdnech se příliš oteplovat nebude.

Noční teploty se budou během celého období udržovat převážně pod nulou a denní teploty kolem nuly nebo slabě nad nulou," uvedli meteorologové.

Období od 27. listopadu až do 24. prosince by mělo být jako celek teplotně slabě podprůměrné. Srážky budou většinou sněhové, v nižších polohách se objeví i smíšené nebo dešťové. Množství srážek by nemělo vybočit z dlouhodobého průměru.

Dlouhodobá průměrná teplota v zemi v období od 27. listopadu až do 24. prosince je 0,2 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1969, kdy se průměr dostal na minus 5,3 stupně Celsia. Naopak v roce 2006 průměrná teplota vyšplhala na 4,5 stupně.