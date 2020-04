Dárce se zarazí hned na recepci. Fronta sice není oproti časům „předvirovým“ plná lidí, dlouhá je ale stejně - kvůli bezpečným rozestupům. Všichni mají roušky a respirátory, včetně recepční. Každý musí přijít přesně na čas, aby se lidé neshlukovali před pultem. „Použijte dezinfekční gel, ještě než si půjčíte propisku. Použitou vložte do krabičky k tomu určené,“ vysvětlí každému, než si vezme občanský průkaz.

Následuje kontrola teploty bezkontaktním teploměrem. Klasické kolečko s vyplňováním dotazníku je víceméně stejné, akorát každý sedí u stolu sám. Zodpovíte otázky o tom, jak se cítíte, jaké léky užíváte, zda jste byli v cizině nebo v kontaktu s nemocným AIDS, ve vězení či azylovém domě s bezdomovci a dalšími.

Opět následuje cesta k recepční kvůli registraci dotazníku. Na něj přijde razítko a dárce plazmy putuje na lékařskou prohlídku. Před výjimečným stavem všichni na prohlídku čekali na lavičce, jeden vedle druhého. Teď však nikdo do chodbičky k ordinacím nesmí a čeká ve frontě, než ho lékař zavolá.

„Vezmu si desky s dotazníkem. Stoupněte si na váhu, změříme tlak a teplotu. Byl jste proti něčemu očkován? Jste najedený a napitý?“ pokládají lékaři během vyšetření jednu otázku za druhou.

Po odchodu z ordinace už dárci míří rovnou do sálu plného lehátek s odběrnými přístroji. Na dotazník lékař nalepí čárový kód a několik samolepek s totožným přidá do dokumentu. Vezme si je sestra a nalepí na nádobu, v níž se shromažďuje plazma oddělená od krve.

Přesně to totiž stroj dělá. Sestra napíchne žílu, připojí hadičky a plastikovou lahev na plazmu označenou vaším čárovým kódem a spustí přístroj. Do něj teče krev, uvnitř se plazma odseparuje, shromáždí v lahvi a krev se opět vrací zpět do těla spolu s „kapačkou“.

Dárce obvykle dostane do ruky míček. Měl by si s ním při odběru hrát, aby celý proces podpořil. Při navracení by naopak měl být v klidu. „Bohužel, teď míček nemáme kvůli možnosti nákazy. Ale tady máte obinadlo, se kterým vám pak stáhnu loket. Kdyby něco, hned mne zavolejte,“ informují sestry každého, kdo ulehne na lehátko.

Odběr trvá kolem tři čtvrtě hodiny. Můžete si číst nebo poslouchat hudbu. Většina prostě kouká do mobilu. Celou dobu musíte mít roušku, stejně jako personál. Po odběru už vám jen stáhnou žílu obinadlem a na recepci zaplatí příspěvek sedm set korun. Plazmu darujete, neplatí vám za ni, ale za strávený čas.