Až do nedělního večera 21. srpna byl nejvyšší počet najednou odchycených čuníků jedenáct. "To již neplatí, protože včera se do odchytové klece vměstnalo devatenáct kusů divočáků. To bylo velké překvapení i pro strážníky, kteří se o odchytové klece starají a případné 'úlovky' okamžitě hlásí příslušným mysliveckým sdružením," uvedl Jan Novotný, zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem.