Přemnožení divočáci se v posledních letech poměrně běžně pohybují na veřejných prostranstvích v krajském městě. "Často svou přítomností vystraší kolemjdoucí. Divoká prasata postupně ztrácí svou přirozenou plachost a při cestách za potravou na ně můžete narazit prakticky kdekoli. Městští strážníci dokonce tako divoká prasata vyháněla i z čekárny jednoho zdravotnického zařízení, kde čuník vyděsil asi deset pacientů, čekající na ošetření, nebo z večerky, kde prodavačka stála na prodejním pultu a zoufale volala o pomoc. Velké nebezpečí hrozí i lidem, venčící své psí miláčky. A to hlavně v období, kdy bachyně hlídá svá nově narozená selata. Střetnutí psa a bachyně by zřejmě pro psa dopadlo tragicky," upozornil Novotný.

K pondělí 11. října bylo na území Ústí podle Jana Novotného rozmístěno šest odchytových klecí. Do nich se dosud podařilo lapit 51 divokých prasat. Kromě toho také myslivci pořádají naháňky, na kterých se podílejí také členové městské i státní policie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.