Magistrát pořídí celkem 109 nových košů, a to o objemu 80 litrů a 120 litrů, většinu v antracitové šedé barvě. Zakázka byla přidělena společnosti Egoé life s.r.o. původem z Uherskohradišťska, Ústí za nový mobiliář zaplatí necelých 1,4 milionu korun. Uchazeči podle magistrátu byly tři.

Válcovité koše zahrnují například popelníky a krytí stříškou, obě velikosti budou až na výjimky v jedné designové řadě. „Montáž provedou městské služby a hned zkraje týdne zjistím datum dodání košů, a tedy i datum jejich instalace,“ napsal Ústeckému deníku v pátek radní Michal Mohr, v jehož gesci jsou nejen vyloučené lokality, ale právě i veřejné prostory krajské metropole.

Aktuální podoba košů v centru města je jednou z nejvíce kritizovaných záležitostí Ústečanů směrem k magistrátu. Jejich stav? Žalostný, katastrofální. Na koších se za dlouhá léta vyřádili vandalové, řada z nich je polorozpadlých, některé drží pohromadě jen díky šňůrám a drátkům. Současný mobiliář navíc není designově jednotný.

Město Ústí nad Labem chystá rozsáhlou výměnu košů v centru. Současný mobiliář působí nevábně.Zdroj: Deník/Jan Pechánek„Bydlím v Ústí přes patnáct let, na řadu problémů jsem si zvykl, ale mít alespoň pěkné a udržované koše je pro mě tak nějak samozřejmostí. To teď prostě není. Vezměte si, že sem někdo přijede vlakem a první, co uvidí, jsou rozpadlé koše na cestě od nádraží na Mírák,“ vyjádřil se na jejich stav v pátek odpoledne jeden z procházejících Ústečanů, představil se jako Petr.

„Jo, nové koše asi budou fajn, tyhle už skoro nedrží, ale otázkou je, zda ty nové vydrží. Pro ničitele byly ty současné jako magnet,“ upozornil další procházející.

Opravy košů a dalšího vybraného městského mobiliáře od nového roku převzaly Městské služby. Vedení města si od toho slibovalo zlepšení a zlevnění bývalého stavu.

„Je to rozhodně lepší, než vypisovat neustále dokola výběrová řízení. Městské služby budou koše nejen opravovat, ale i doplňovat a nově instalovat,“ vysvětlil tehdy radní Michal Mohr.

Magistrát už v roce 2018 uvažoval o podzemních odpadkových koších, které měly stát třeba u hlavního nádraží či na Mírovém náměstí. Obrovskou výhodou takových košů je jejich vysoká kapacita, v Ústí mělo jít o podzemní kontejnery o objemu 700 litrů. Z nápadu sešlo, a to navzdory faktu, že město už počítalo s jejich nakoupením a následnou instalací.

Firma Egoé s. r. o., která zakázku na obnovu ústeckých košů vyhrála, se zabývá nejen designově atraktivní výrobou městského mobiliáře, ale i výrobou venkovního nábytku. Jednou z největších zakázek v historii společnosti byla letošní spolupráce na modernizaci vlakové stanice v Pardubicích, na které se firma podílela designem, výrobou a realizací zastřešení a právě dodávkou drážního mobiliáře.