Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přišlo s plánem, jak problémy v Předlicích a Úžíně vyřešit. Rozšíří odpočívku ve Varvažově, a to v obou směrech. „Aktuální počet parkovacích míst pro nákladní automobily je vlevo 23, vpravo 42. Po rozšíření bude vlevo 42 a vpravo 127 míst,“ přiblížil mluvčí ŘSD Jan Studecký. Plán ŘSD počítá i s plochou pro stavbu restaurace a hřiště včetně posezení nebo se sociálním zařízením, jako jsou sprchy a WC.

Předpokládaná výše investice dosahuje 319 milionů korun bez DPH. Je k tomu však nutná změna územního plánu města Ústí. Radní s územní změnou souhlasí a v pondělí to předloží zastupitelstvu k projednání. Proti změně je ovšem Telnice, pod níž Varvažov patří, hlavně kvůli špatným zkušenostem, které s dálnicí a kamiony má. Obává se, že kvůli rozšíření parkoviště vzrostou geometrickou řadou.

Pokud půjde vše podle harmonogramu, otevřou parkoviště v roce 2029. Náklady na pořízení změny úředního plánu i zpracování vlivu na rozvoj území a vlivu na životní prostředí půjdou na vrub této státní firmy.

Náměstek primátora Pavel Tošovský vysvětlil, že roky nebylo kvůli historickému rozhodnutí zastupitelů z minulých let možné územní změny pořizovat. Nyní je vše jinak a radní projednávali první návrhy změn v územním plánu. Zatímco některé jiné odmítli, tuto podpořili. „Věříme, že to uleví těm částem Ústí, kde parkují kamiony a obtěžují místní obyvatele i podnikatele a firemní areály. Vyžaduje to zvýšený dohled policie kvůli prostitutkám, drobné kriminalitě a černým skládkám. To musí skončit,“ prohlásil Tošovský.

Podnikatelé z předlické zóny i z Úžína sice plán na rozšíření parkoviště vítají, ale upozorňují, že je ještě potřeba provést i další opatření, především dopravní. Například Jan Sláma, který na špatné zkušenosti s řidiči kamionů upozorňuje už několik let. „Je to sice k dobru, ale nebude to stačit. Pokud město Ústí ŘSD ustoupí se změnou v územním plánu, mělo by zároveň zakázat parkování v Úžině i předlické průmyslové zóně. Mně prostě vadí, že stát vybírá za průjezd dálnicí peníze a tyhle věci neřeší, děláme to za něj,“ myslí si.

Otevření odpočívky na D8 u Lovosic v roce 2019

V Telnici a ve Varvažově ovšem informaci o plánu ŘSD na větší parkoviště rozhodně s nadšením nepřijali. Naopak, zdejší starosta Jan Doubrava reagoval se značným znechucením a rozhodným nesouhlasem. „Nevím, jak velké má být rozšíření, ale už teď je současné parkoviště jedna nepříjemnost vedle druhé,“ řekl.

Jeden z největších problémů vidí ve vodě. Jestli prý bude součástí rozšíření i zázemí, jako jsou sprchy a toalety, a napojí je na varvažovský vodovod, ztratí prý telnická radnice vodu pro další výstavbu. „Podle našeho územního plánu máme naplánovanou další výstavbu. Když parkoviště rozšíří, bude to jen zmařená investice, s kamiony v sousedství by si pozemek koupil jen blázen,“ poznamenal.

Nemluvě prý o dalších trablech, jako je prostituce a nepořádek, který po sobě kamioňáci nechávají. Vadí také znečišťování ovzduší, hluk, otřesy. „Máme u dálnice tři bytové domy. Jestli se odpočívka rozroste, kdo do nich půjde bydlet? Opravdu jenom cvok. Nemluvě o tom, že v okolí máme památkovou zónu bitvy, tam budeme přivádět kamiony,“ zlobil se starosta Doubrava.

Plánované rozšíření parkoviště sleduje s obavami i obyvatel Varvažova Michal Ryjáček. „Já vím, že to je hlavně o lidech, někdo se chová slušně, někdo ne. Ale tady je rekreační zóna u zatopeného lomu Oprám. Tady nemají další kamiony co dělat, poškodí životní prostředí, naruší to klid,“ dodal.

Rozšíření odpočívky ve Varvažově



Odpočívka na levé straně dálnice D8



Současná kapacita parkovacích stání:

• 23x nákladní vozidlo

• 36x osobní automobil

• 6x autobus

Plánovaná kapacita:

• 43x nákladní vozidlo

• 45x osobní automobil

• 4x autobus

• 5x karavan

• 1x nadrozměrná přeprava



Odpočívka na pravé straně dálnice D8



Současná kapacita parkovacích stání:

• 42x nákladní vozidlo

• 36x osobní automobil

• 6x autobus

Plánovaná kapacita:

• 127x nákladní vozidlo

• 54x osobní automobil

• 8x autobus

• 10x karavan

• 1x nadrozměrná přeprava