ODS je konečně sjednocená, říká neštěmický zastupitel Vlastimil Žáček

Ústí n. L. /ROZHOVOR/ - Už v pondělí se bude výkonná rada ODS zabývat návrhem zrušit čtyři největší stranické buňky v Ústí nad Labem. Odebrání licencí požaduje ústecká oblastní rada ODS. Návrh přišel poté, co volební sněm sestavil kandidátky pro podzimní komunální volby. V nich chybí exstarostka Střekova Miroslava Lazarová, ředitel Dopravního podniku Ústí nad Labem Libor Turek i exstarosta centrálního obvodu město Jan Tvrdík, tedy triumvirát současných zastupitelů města Ústí.

Jak říká předseda místního sdružení ODS Neštěmice a tamní zastupitel Vlastimil Žáček, návrh odebrat licenci čtveřici největším místním sdružením, tedy Centru, Severní Terase, Střekovu a právě i Neštěmicích je nesmysl. "ODS v Ústí nad Labem je konečně sjednocená, paní Lazarová a pánové Tvrdík a Turek by měli respektovat většinu,” říká Žáček.

Proč oblastní rada navrhuje zrušení čtyř největších stranických buněk v Ústí nad Labem?

Oblastní rada toto může navrhnout, pro mě je to nešťastný návrh, který vůbec nechápu. Na volebním shromáždění 7. června se sešlo 110 účastníků, kteří hlasovali o podobě kandidátek pro komunální volby. Předsedové všech místních sdružení se shodli, že chtějí udělat změnu a mít zastoupení všech obvodů na prvních místech. To se povedlo, kandidáti, kteří chtějí pracovat a posunout ODS dál, získali podporu 85 % všech delegátů a strana je tak konečně sjednocená. Jsem srdcař, takže mohu říci, že teď se vytvořil silný tým, který by to měl dotáhnout do dobrého konce.

Snaží se tímto krokem někteří členové ODS zvrátit to, že se nedostali na kandidátku?

Ano, už to tak vypadá. Měli by ale respektovat výsledek hlasování jasný signál 294 členů ODS v oblasti. Návrh samotný je zmatečný a vnímám ho jako nerozumum a účelovost. V Neštěmicích nám taky neuspěli delegáti na výkonou radu a do regionů, ale všichni vědí, že by měli respektovat většinu. Pojďme se zeptat pana krajského předsedy Libora Turka, kam ODS za 4 roky posunul? Řeknu vám to - nikam. Neúčastnil se našich setkání v místním sdružení a členové to vnímají. Pojďme se podívat například i na paní Lazarovou. Na Střekově navrhla do funkce starosty člena KSČM pana Malinkoviče a nejtěsnější většinou ho pomohla prosadit, ačkoli místní sdružení byla proti tomu. Delegáti na to nezapomínají, tohle člen ODS udělat zkrátka nemůže, i kdyby s tím vnitřně souhlasila.

Když už jste popsal činnost pana Turka a paní Lazarové, tak co pan Tvrdík, třetí osoba, která na kandidátce ODS pro komunální volby chybí?

Probírali jsme to na sněmu místního sdružení Neštěmice. V posledních senátních volbách získal pouze 7,80 % hlasů (vítězný Jaroslav Doubrava 23,94 %, pozn. redakce) a také nekomunikoval s ostatními členy. Dělal ze sebe slepce, dával přednost sým aktivitám a základna to naopak vidí. Nemluvě o tom, že předloni pan Turek, Tvrdík a dalších víc než 30 členů ODS těsně před volebním sněmem přešlo ze sdružení v centru města na Severní Terasu. Abych to shrnul česky selsky: ani jeden na nás neměl čas, přitom jsou všichni tři zastupitele města.

Jak z vašeho pohledu vypadá aktuální situace ohledně pondělního zasedání výkonné rady ODS?

Bohužel jsem v současné době v zahraničí a mé zprávy jsou jen z doslechu. Celá situace je způsobená tím, že hrstka nezvolených členů ODS, kteří současně pracují i pro jinou stranu, začala jednat naprosto nedemokratickým způsobem proti většině členů a hlavně hodnotám ODS. Byl bych rád, kdyby se výkonná rada zabývala všemi důvody, které vedly ke vzniku této situace. Myslím si, že rozhodnutí regionální rady v polovičním počtu členů, přičemž většina z těchto rozhodujících jsou právě ti nespokojení, je velmi nevěrohodné. Pokud výkonná rada bude rozhodovat pouze na základě rozhodnutí regionální a oblastní rady, tak jsme se vrátili před rok 1989, kdy o všech ostatních rozhodovala menšinová skupina prospěchářů, intrikánů, lidí bez jakékoliv morálky a lidské slušnosti. Naše místní sdružení ODS Neštěmice je založené na fungování dobré, 45 členné party lidí, která vždy při oblastních sněmech respektovala politické dohody a uměla přijmout i porážky od současných protestujících, ale v soubojích vedených v demokratickém duchu. Stále proto věřím v demokratické hodnoty naší strany.