„Jednalo se o propadlou peněžitou záruku, kterou odsouzený složil u soudu proto, aby byl propuštěn z vazby na svobodu s tím, že nesmí vycestovat do zahraničí,“ vysvětlil mluvčí úřadu Radek Ležatka.

Jenže dotyčný na rozhodnutí soudu nedbal. Do zahraničí odjel a do vězení nenastoupil. Na odsouzeného byl proto vydán evropský zatykač a příkaz k dodání do výkonu trestu, policii se ho nakonec podařilo chytit a dopravit zpátky do České republiky. „Současně složená peněžitá záruka ve výši jednoho milionu korun připadla státu a obohatila tak státní rozpočet,“ dodal Ležatka.

(oks)