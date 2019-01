Ústí nad Labem - Ústecká diskuze o charakteru a zabezpečení zastávek pro cestující ukazuje o jak složitý a mnohoznačný se jedná problém.

Stavba nových zálivů pro autobusy. | Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Rekonstrukce autobusových a trolejbusových zastávek městské hromadné dopravy (MHD) v Ústí nad Labem vyvolává polemiku na internetových sociálních sítích.

Diskuzi vyvolalo rozhodnutí, že na některých zastávkách budou odstraněny tzv. zálivy, do kterých autobus či trolejbus zajíždí. O rozhodnutí čtěte více: Kolem zastávky už neprojedete

Pro a proti

„Z diskuzí občanů vyplývá, že zálivy podporují, protože umožní autobusu či trolejbusu v rámci městské hromadné dopravy (MHD), aby zastavil v místě, kde ho další účastníci dopravy nemusejí objíždět, neomezuje průjezdný profil komunikace. Vede to k plynulosti dopravy. Po půlminutové zastávce se vozidlo MHD včlení zpět do proudu projíždějících vozidel," uvedl ústecký senátor Jaroslav Doubrava a přidává se na stranu kritiků rušení tzv. zálivů.

„Zúžený profil ulice, pokud nebude zastávka v zálivu, nutí řidiče vozidel za prostředkem MHD, aby ho objel. V tom okamžiku může řidič objíždějící autobus omezovat či ohrožovat protijedoucí vozidlo, ale i vozidlo, které jede za ním, pokud bude muset náhle při objíždění zastavit nebo změnit směr. I poměrně odlehlé ulice jsou v Ústí n. L. značně frekventované. Ústecká aglomerace je velkou silniční křižovatkou," zdůraznil Doubrava.

Dodal, že proto nejvíce nehod v Ústeckém kraji dopravní policie vyšetřovala letos do konce dubna v ústeckém okresu, a zvláště v samotném krajském městě celkem 666 nehod. Tedy nejméně o 200 více než v jiných okresech.

Radí opatrnost

Jan Pechout z ústeckého BESIPu k problému diskuze uvádí, že vše má své pro i proti a je nutné místa úprav pečlivě vybírat.

„Pokud by to bylo možné, navrhuji, aby se úpravy provedly na několika málo místech, kde by se jejich výhody a nevýhody ověřily a vyzkoušely. Podle výsledků se potom rozhodnout, zda pokračovat, či nikoli. To ale asi nepůjde, protože by se nestihly vyčerpat dotace," uvedl Pechout.

Doubrava k tomu dodává: „Sice by měly být tzv. zálivy zrušeny jenom na některých místech, nepůjde o plošnou akci, ale lepší by spíše bylo, aby zálivy zůstaly a byl prodloužen pozvolný nájezd do zálivu. Tím by mohly nízkopodlažní autobusy a trolejbusy plynule zajet až těsně k chodníku. Toto jednoduché technické opatření by zvýšilo komfort nástupních zálivů. Neměli bychom Ústí nad Labem zbavovat něčeho, co po drobné úpravě může sloužit ještě lépe než dosud."

Pechout upozorňuje: „Nedovedu si představit, že nebudu moci předjet trolejbus např. celou úzkou Mezní ulici na sídlišti Severní terase (mezi kruhovým objezdem nad Albertem až k čerpací stanici Shell), kde má vozidlo MHD čtyři zastávky. Řidiči mohou jet jinou ulicí, kde se provoz ještě více zahustí, nebo se bude spěchající řidič snažit předjet vozidlo MHD mezi zastávkami a porušením předpisů riskovat dopravní nehodu. V řadě případů bude muset dojít k posunutí zastávek, aby nedošlo k úplnému zablokování obou směrů komunikace, což by znemožňovalo plynulý průjezd vozidel integrovaného záchranného systému."

BESIP radí: Pozor musí dávat všichni

V situacích, kdy vozidlo MHD je v zálivu a spěchající chodec se snaží přejít na druhou stranu, projíždí vozidla oběma směry, což je pro chodce větší nebezpečí, než když je zastávka přímo v komunikaci, a vozidla tak mohou jet pouze v jednom směru.

Při objíždění vozidla MHD stojícího v zastávce zkušený a správně předvídající řidič ví, že má sledovat jeho levý přední spodní roh, kde může spatřit nohy chodce, který se snaží přejít na druhý chodník. Bohužel, u nízkopodlažních vozidel MHD tato možnost neexistuje.

Všichni stále někam spěcháme. Pro chodce je mnohem bezpečnější, když nechá vozidlo MHD ze zastávky odjet, a pak po přechodu pro chodce přejde na druhou stranu.