„Nedaří se nám srozumitelně komunikovat a „prodávat“ naše úspěchy, kdy navyšujeme důchody a tlačíme na zvedání mezd. Na druhou stranu v systémových věcech, které by pomohly s lepším financováním sociálních služeb, tak s těmi návrhy jsme byli zatím naprosto neúspěšní a obávám se, že nebudeme ani příliš úspěšní s nároky na rozpočet pro příští rok,“ uvedl krajský předseda ČSSD Miroslav Andrt.

Hlavním impulsem pro výzvu k rezignaci svého šéfa byla výměna na pozici ministra kultury, na kterou ČSSD prosazovala Michala Šmardu. On sám však nakonec svou nominaci v pondělí večer stáhl. „Několik měsíců trvající šaráda kolem výměny ministra a způsob vyjednávání pana Hamáčka nás ve výsledku znevěrohodnily v očích voličů. Nakonec se naše vládní angažmá zploštilo na to jedno jméno v roli ministra a ostatní argumenty se hodily stranou. Považujeme to za manažerské selhání,“ doplnil Andrt. Konkrétního kandidáta na pozici předsedy ČSSD zatím krajské předsednictvo nenavrhuje.

„Chtěli jsme tím nastartovat diskusi ve straně. V této konstelaci není vhodné na někoho ukazovat, takový člověk by se měl ozvat sám a přijít s nějakou vizí, jak naši politickou stranu zachránit. Jak jí dát nový "drajf" směrem k příští rok konajícím se senátním a krajským volbám,“ dodal Andrt.