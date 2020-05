To znamená, že nejprve musí vlastníka odstaveného vozu vyzvat, aby si ho odvezl, a dát mu na to dva měsíce. Poté ho smí odvézt na odstavnou plochu a tam čekat další tři měsíce, než ho bude moci prodat v aukci nebo nechat sešrotovat.

Autovraky v Ústí

Zlikvidováno loni bylo celkem 17 autovraků. Letos prozatím jen 5. Odstraněno jich bylo z ulic 12, v úředním řízení čeká 22.

Na to žehrají Ústečané, kterým autovraky zabírají parkovací místa nebo hyzdí okolí. Například František Štván ze Severní Terasy. „Jinými slovy se toho prakticky zase tak moc nezměnilo. Pouze přibylo vraků, které bude potřeba odtáhnout. Úřad by měl jen vlastníkovi oznámit, že ho má do deseti dnů odstranit, a pokud ne, že to udělá sám a dá mu to zaplatit. Auto bez technické nemá na silnici co dělat,“ poznamenal Štván.

Starostové městských obvodů mu dávají zapravdu. Například Yveta Tomková z Neštěmic. „Spíše by nám pomohlo, kdyby to šlo odstranit hned. Nemáme tu jeden vrak, ale velké množství a stále musíme dlouho čekat, než uplyne lhůta, kterou má majitel auta na odstranění,“ uvedla.

Na zdlouhavost procesních záležitostí upozornila i její kolegyně z centrálního obvodu Hana Štrymplová. „Opravdu by to chtělo trochu zrychlit. Zatím jsme nechali zmapovat, kde autovraky bez technické stojí, a zase jen čekáme a čekáme jako před novelou,“ řekla.

Střekovský starosta Petr Vinš podle svých slov raději počítal s lhůtou dopředu. Ihned po začátku platnosti na počátku května pověřil úředníky, aby zkontrolovali všechna podezřelá auta, jak na tom jsou s technickou, a seznam odeslali na magistrát. „Chtěl jsem, aby co nejrychleji zahájil proces odstranění vraků. Máme přibližně tři desítky autovraků. Chci ještě do seznamu doplnit auta bez technické na Nové Vsi a u soudu,“ pohrozil starosta.

Dlouhé lhůty vadí i v Trmicích

Podobně si na novelu zákona jako na kočkopsa stěžuje i trmická starostka Jana Oubrechtová. „Ty lhůty nejsou pro obce příznivé. Jedinou novinkou je neplatná technická jako další důvod k odtažení. Já osobně vím o čtyřech vracích a další k nim nejspíš brzy přibude,“ poznamenala. Na dlouhé čekací lhůty si přitom stěžovali starostové už před novelou zákona, kdy čekání trvalo také dva měsíce.

Ústečtí strážníci podezřelá auta neodtahují, jen je zkontrolují. „Vraky vyhledáme, zdokumentujeme a předáme dopravnímu odboru magistrátu nebo jinému správci dané komunikace,“ popsal zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

S čekací lhůtou a z ní vyplývajícím hromaděním nepojízdných a rozbitých ojetin počítá i ústecký magistrát. Na dobu neurčitou si pronajal další odstavnou plochu o rozloze 1600 metrů čtverečních v Hrbovicích od společnosti Palivový kombinát Ústí. Za metr bude platit 150 korun bez DPH ročně. „Plocha se rozkládá v oploceném areálu a bude samostatně oddělena. Dále zde zřídíme kamerový systém,“ uvedla městská mluvčí Romana Macová.