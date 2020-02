Oznámení přijala ústecká městská policie v pondělí 27. ledna. Hovořilo o zahraničním autobusu pro dálkovou přepravu, zaparkovaném nad zadním vjezdem na fotbalový stadion v ústecké Vinařské ulici. "Strážníci na místě zjistili, že autobus je uzamčený a již na první pohled vykazuje technické závady. Na záběrech z kamerového systému se podařilo dohledat, že téhož dne ve 14.30 hodin autobus přivezla německá odtahová služba z Berlína," popsal situaci Jan Novotný, zástupce ředitele městské policie.

Strážníci přes sociální sítě a ze stránek německé policie v Berlíně zjistili, že tamní policie tento autobus směřující do Srbska v Berlíně odstavila, a to kvůli velmi špatnému technickému stavu. "Dále z tohoto autobusu odebrala registrační značky a nařídila, aby byl autobus odstaven z pozemní komunikace. Z dosud neznámých příčin provedla odtahová služba odtah autobusu do České republiky, respektive do Ústí nad Labem," dodal Jan Novotný s tím, že autobus je majetkem firmy ze Srbska.

Případ si převzala Policie ČR, která bude zjišťovat podrobnosti.

Diese Rostlaube mit 1,3 Mio km auf dem Tacho zog unser #Verkehrsdienst gestern in der Nähe des #ZOB aus dem Verkehr.



Warum?



mehrfach durchrosteter Rahmen & Karosserie

abgebrochener Stoßdämpfer

defekte Bremsen & Lenkung

einige Durchrostungen waren mit Bauschaum "geflickt"



^tsm pic.twitter.com/eIXMnfk8x4 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 22, 2020

Berlínská policie na Twitteru popsala, že tělo autobusu bylo zcela zkorodované, brzdy a systém řízení vykazovaly vady a otvory ve vozidle byly vyplněny konstrukční pěnou. Autobus měl najeto 1,3 milionu kilometrů.