Všechny dosavadní pokusy o zodpovězení jednoduché otázky, proč se kraj rozloučil s respektovanými řediteli svých příspěvkových organizací, byly marné. Ptali se sami ředitelé lounské a litoměřické galerie Alica Štefančíková a Jan Štíbr i teplického muzea Radek Spála, kterým kraj neprodloužil po dvou letech smlouvu, novináři i opozice.

Ředitelé se o tom, že k poslednímu prosinci končí, dozvěděli něco přes měsíc předem. Do jmenování nových ředitelů institucí vzešlých z výběrových řízení je ale mají na žádost kraje vést provizorně dál. Politici na všechny dotazy pouze říkají, že do konkurzu se končící ředitelé můžou přihlásit. Vítězové však budou jmenováni opět pouze na dva roky.

Zatím poslední pokus získat od představitelů krajské koalice dostatečnou odpověď učinil Deník na brífinku po radě kraje ve čtvrtek 12. prosince. „Končí jim funkční období, bylo na dva roky s tím, že buď se prodlouží, anebo bude vypsáno nové výběrové řízení. Rada rozhodla, že bude nové výběrové řízení. Všichni se tam mohou přihlásit,“ shrnul hejtman Oldřich Bubeníček.

Připomněl přitom, že všichni ředitelé souhlasili, že od 1. ledna 2020 budou pověřeni provizorním řízením svých organizací. Hejtman předpokládá, že v prvním pololetí roku by měla být tato výběrová řízení ukončena a budou jmenováni noví ředitelé, případně potvrzeni ti současní. V první fázi ale opět pouze na dva roky. V komisi má být i zástupce ministerstva kultury, což by mělo garantovat nestrannost.

Trafika pro politiky?

Ředitelé se k věci vyjádřili už dříve. Tvrdili, že splnili, s čím v posledním výběrovém řízení uspěli, nepochybili a čekali prodloužení smlouvy jako ostatní šéfové kulturních příspěvkovek kraje. „Je to kompetence rady. Víc k tomu říct nemůžu,“ doplnil Bubeníček s tím, že je to v gesci radní Jitky Sachetové.

K Štíbrovi a Spálovi nicméně hejtman dodal, že je zná dlouhá léta a jsou to podle něj lidé na svých místech. „Když se oba přihlásí, není důvod, aby nebyli znovu jmenováni,“ řekl. Ke spekulaci, že se má rozloučením s řediteli uvolnit přinejmenším jedno místo pro v současnosti vládnoucího politika, se Bubeníček nevyjádřil. „Nevím. Uvidíme, kdo se přihlásí do výběrového řízení,“ uvedl.

Sachetová tuto spekulaci už na pondělním zastupitelstva vyvrátila zástupcům veřejnoprávních médií. „Vzala jsem to na radu, ale rada došla k tomu, že po výběrovém řízení jim skončí mandát. A že bude asi nejlepší, když vyhlásíme výběrové řízení, protože ne se všemi jsme spokojeni,“ sdělila.

Potvrdila také, že krajské sbohem ředitelům nedal nikdo vědět dopředu. Proč, to ale neví. Zopakovala však, že ředitelé se můžou do výběrových řízení přihlásit a mohou je i vyhrát. „Nemůžou tam být donekonečna. Pan Štíbr je tam od té doby, co jsme to přebrali od okresních výborů, paní Štefančíková podobně,“ dodala ještě. Ti ale před dvěma roky své posty obhájili. „Obhájili, ale bohužel,“ konstatovala Jitka Sachetová.

„Takhle se to nedělá“

Postupem radních je rozčarován starosta Kadaně a krajský opoziční zastupitel Jiří Kulhánek, který se na pondělním zasedání veřejně dožadoval vysvětlení kroku radními. „Čekal jsem, že na to někdo odpoví. Odpovědi jsem se nedočkal. Pokud je u někoho důvodem třeba důchodový věk, minimálně bych se s ním sešel a probral, jestli se na to ještě cítí. Ale takhle se to rozhodně nedělá,“ bilancoval ve čtvrtek Kulhánek.

Připomněl, že podobný způsob jednání se projevil i před dvěma lety při odvolání jiných ředitelů kulturně zaměřených příspěvkovek kraje. „Jestli se ti odpovědní radní nepoučili, tak tomu nerozumím. Pro mě je to nesrozumitelné minimálně z lidského hlediska,“ dodal kadaňský starosta.