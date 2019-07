Celou show odstartoval nečekaný, ale připravený a kontrolovaný výbuch pyrotechniky. Velká rána překvapila snad úplně všechny. Po představení jezdců - kaskadérů následovala jízda po dvou kolech.

Následně si parta okolo Alfréda Šmída připravila pro diváky překvapení. Moderátorka akce vyzvala statečné ženy a slečny, aby přišly k závodníkům a nastoupili do vozů. Zájem byl velký, ale prostor v autech byl jen pro sedm žen. Auta projela část okruhu, najela na rampu, zvedla se a už jela po dvou kolech. Tímto způsobem obkroužily vozy prakticky celou dráhu. „Je to naprosto super, skvělé,“ říkala do mikrofonu jedna z žen, která absolvovala jízdu v „taxi na dvou kolech“.

Kaskadéři předvedli, že auta umějí ovládat naprosto dokonale. Své umění předvedli v soutěži zvané škola smyku. Přestávku zpestřilo vystoupení motorkáře, který zvládl několik velmi povedených skoků a triků.

Ve druhé polovině show bylo jedoucí auto odstřeleno, řidič z hořícího vozu vystoupil v naprostém pořádku. V samotném závěru se automobil, na jehož kapotě ležel kaskadér, rozjelo proti hořící překážce, kterou následně prorazilo. Kaskadér oblečený v bezpečnostním oděvu také vzplál, ale byl rychle svými kolegy uhašen.

„Show byla super. V současné době je velmi těžké najít motoareály podobné tomuto. Je jich velmi málo, takže jsme šťastní, že jsme show mohli uspořádat právě v Chabařovicích. Přišlo i dost lidí, myslím, že si to stejně jako my užili,“ shrnul jeden z kaskadérů Marek Hájek.

Flott Cascaders Team pořádá Tour 2019 a vystoupením v Chabařovicích rozhodně nekončí. „V neděli 28. července máme show v Litvínově, 31. července v Lounech, 3. srpna v Chomutově a 6. srpna v Klášterci nad Ohří,“ zve fanoušky a diváky Hájek.