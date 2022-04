Loni vyšla devítiletá Škoda Fabia průměrně na 130 tisíc korun, letos na 151. Pětiletá Škoda Octavia za rok podražila dokonce o 50 tisíc korun. Nejméně 10 tisíc by si musel připlatit také Lukáš Koudelka z Mostu, kdyby si chtěl nyní pořídit stejné auto, které si loni vyhlédl. Desetiletou Škodu Fabia v požadované výbavě, motorizaci a stavu našel tehdy za ceny kolem 100 tisíc korun. Jenže se rozhodl počkat a mezitím ojeté vozy několik měsíců zdražovaly. Jeho auto ale nedávno dosloužilo a v minulých týdnech musel řešit náhradu. Vytipované vozy jsou ale už dražší, a když nechtěl překročit svůj rozpočet, musel se spokojit s o několik let starším vozem. Ceny ojetin v Ústeckém kraji už několik měsíců výrazně rostou, někdy i o desítky procent. Lidé proto mnohdy hledají levnější varianty, stále častěji kupují starší auta.

„Našel jsem si loni auto kolem 100 tisíc. Dneska jsou podobná, stejný typ a v podobném stavu, kolem 110 až 115. Tolik už jsem ale dát nemohl. Ale zase jsem nechtěl nějaký vrak. Tak jsem nakonec vzal také fabii, ale o něco starší. Je ale v dobrém stavu, snad nějaký čas vydrží,“ doufá Lukáš Koudelka.

PŘEHLEDNĚ: Litr nafty za 70 korun? Co se stane bez ruského plynu

Růst cen potvrzují také majitelé autobazarů. „Ojeté vozy dlouhodobě zdražují. Nejsou nová auta, starší se proto déle užívají. Nabídka ojetin proto není taková. Záleží na typu a roku výroby, ale někdy to jsou i desítky procent,“ ví majitel žateckého autobazaru Marek Pertlík.

Průměrná cena ojetého vozu u nás za rok vzrostla zhruba o 13 %. „Střední hodnota ceny se za rok posunula ze 159 900 korun na současných 180 000 korun,“ uvádí v analýze trhu společnost Aures Holdings, která v ČR provozuje síť autobazarů AAA Auto.

Nejen nákupy, ale i relax. Trhy v Ředhošti chystají vodní svět

Rostoucí ceny ojetých aut jsou vidět také v číslech Českého statistického úřadu. Pět let stará Škoda Octavia se před rokem průměrně prodávala za 308 tisíc korun, v březnu letošního roku už za 358 tisíc. Devítiletá Fabia stoupla podle statistik ze 130 na 151, tedy o 21 tisíc korun.

Rodinné rozpočty řady lidí jsou ale napjaté, dražší vozy si nemohou dovolit. Další, protože v současnosti zdražuje téměř vše, začínají být při nákupech opatrnější a snaží se šetřit. I na ojetých vozech. Lidé proto stále více hledají levnější varianty, což v tomto případě znamená starší vozy. „Dovoz zahraničních ojetin je nyní nejsilnější od roku 2008. Vzhledem k vysokým cenám se na trh dostává i větší množství starších vozů, kterých se ve stáří nad 10 let importuje přes 50 %,“ zmiňuje analýza společnosti Aures Holdings. Více než pětina dovezených aut byla dokonce vyrobena před více než 15 lety.

Stáří vozového parku se u nás nyní zvyšuje, aktuálně je průměrnému autu v ČR 15,6 roku. Více „staříků“ na silnicích ale může být podle expertů na bezpečnost dopravy do budoucna problémem. Taková auta jsou v horším technickém stavu, mají méně bezpečnostních prvků a podobně.

Skalní město v Tisé se mění. Objeví se v americkém sci-fi seriálu Foundation

A proč ojetiny zdražují? Na trhu není, nejdříve vlivem covidu, nyní ale také kvůli vojenskému konfliktu na Ukrajině a výpadkům dodávek dílů, dostatek nových vozů. Jsou dlouhé čekací doby, je proto vyšší zájem o ojeté vozy. Vyššího zájmu využívají také prodejci. Navíc na některých zahraničních trzích ojetiny začali kupovat Ukrajinci, kteří nyní nemusejí při dovozu do země platit poplatky. Vyšší poptávka ceny dál zvyšuje.

Nejvýrazněji letí ceny nahoru v případě zánovních vozů do stáří čtyř let. „U zánovních aut, kterými zákazníci dosud nahrazovali výpadky v dodávkách těch nových, se s určitým odstupem začíná projevovat nedostatek stejně jako na primárním trhu. Tím, že nejsou nová auta, pochopitelně nemohou v dostatečné míře vznikat ani ta zánovní. To je jeden z důvodů, proč medián ceny u mladých ojetin jen za poslední rok vzrostl víc jak o čtvrtinu,“ říká výkonný ředitel autocenter AAA Auto Luboš Vorlík. Ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím vzrostla průměrná cena zánovních aut do stáří čtyř roků u nás o 136 tisíc, na 655 tisíc korun.

HLASUJTE: Omezíte maso? Budete topit dřevem? Chcete zálohy na PET lahve?

Experti předpokládají, že ojetiny budou nyní dál zdražovat. A to jak ty levnější starší, tak ty novější. Starší kvůli trvajícímu zvýšenému zájmu, novější ojetiny proto, že jich prostě nebude dostatek. „Lze předpokládat, že zánovní ojetiny v Česku zdraží v příštích dvanácti měsících o dalších minimálně zhruba 30 %,“ předpovídá hlavní ekonom Trinity bank Lukáš Kovanda.

Nejčastěji nabízenou značkou v autobazarech je dlouhodobě Škoda. Téměř o polovinu méně aut v nabídce je od druhé nejpočetnější značky Volkswagen. Třetí místo obsadil Ford. Průměrné stáří aut v bazarech je nyní 10,4 roku oproti loňským 9,6 rokům. Tachometr nabízených aut průměrně ukazuje 154 tisíc ujetých kilometrů. Meziročně přibylo aut s hybridním pohonem a vozů s elektrickým pohonem. Naopak stále klesá zájem o vozy na plyn.