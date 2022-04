Kruhový objezd vznikne na místě dnešní křižovatky ulic Podmokelská, Pekařská a Karolíny Světlé. Ta je dnes nevyhovující z hlediska bezpečnosti i plynulosti provozu. Je součástí trasy silnice I/62, využívané řidiči jedoucími od Prahy a Lovosic po komunikaci I/30, po sjetí z dálnice D8 a v opačném směru cestujícími od Děčína do Ústí nad Labem.

"Řidiči je také využívána pro příjezd ze čtvrtí Neštěmice a Krásné Březno. Stávající křižovatka je neúplná a neumožňuje pohyby do všech potřebných směrů. Není možné odbočit ze silnice I/62 ve směru z centra Ústí nad Labem do Podmokelské ulice do Krásného Března. Dále není možné odbočit do ulice Karolíny Světlé, a to ani ze silnice I/62 od centra Ústí nad Labem, ani z Podmokelské ulice z Krásného Března a také výjezd z ulice Karolíny Světlé je možný pouze do Podmokelské ulice směrem do Krásného Března," upozornili zástupci ŘSD.

Zdroj: Youtube

Vizualizace: Silnice I/62 Ústí nad Labem, OK Krásné Březno Zdroj: YouTube.com/ŘSD ČR

Nová okružní křižovatka bude podle návrhu pětiramenná, z toho budou dva vjezdy jednosměrné. Vnější průměr má být 50 metrů.

"Těleso okružní křižovatky je celé navrženo v násypu kvůli vybudování podchodu pro pěší. Ten bude zajišťovat mimoúrovňové převedení chodců a cyklistů pod silnicí I/62. Podél jižní strany okružní křižovatky je násypové těleso opřeno do gabionové zdi, která je propojena s křídlem mostního objektu. Pod gabionovu zdí je navrženo chodníkové propojení od stávajícího podchodu pod železniční tratí k novému podchodu pro pěší pod silnicí I/62," popsalo ŘSD s tím, že se počítá také s novým zálivem pro autobusy ve směru do Neštěmic. "V rámci stavby dojde dále k úpravě dešťové kanalizace, k vybudování nového veřejného osvětlení komunikací a chodníků a trakčního vedení pro trolejbusovou dopravu," dodali zástupci společnosti.

Kromě zpřehlednění dopravy napomůže nová křižovatka také ke snížení rychlosti vozidel, která v místě podle kontrolního měření výrazně překračují povolenou rychlost.

Smlouva na přípravu pozemků, tedy odstranění dřevin a křovin, byla podepsána v prosinci 2021. Výběrové řízení na zhotovitele stavby běží od 14. ledna 2022. V současné době probíhá v rámci stavební přípravy majetkoprávní vypořádání.