Z každého startovného jde určitá část na podporu dětí, které chtějí sportovat, ale pro nedostatek finančních prostředků jejich talent nedostal šanci. Ve středu 8. září se nadšení běžci různých věkových kategorií objevili u Milady, nálada byla skvělá, počasí fantastické, vítězové objímali poražené.

T-Mobile Olympijský běh 2021 se v Ústí nad Labem povedl. Děti vyzkoušely pětistovku a jeden kilometr, hlavní závod pro dospěláky (5 km a 10 km) byl odstartován v 18:00. Komentátor David Cihlář, časomíra Prima běhy, čestní hosté olympionici Bedřiška Kulhavá (atletika), Lenka Petit Kulovaná (krasobruslení) a Jan Šefl (plavání).

Pořadatelem akce byl spolek Už tam budeeem?! "Začínali jsme v roce 2018 charitativní akcí. V současné době pořádáme dvě běžecké akce v roce. Pro Paměť národa a T-Mobile Olympijský běh. Spolek tvoří dvacet stálých členů, organizační výbor zastupuje Jana Ptáčková, Lenka Pakostová a já. Dnes si to užily nejen děti, ale i amatérští běžci z kategorie dospěláků. Desítku vyhrála podle papírových předpokladů Zuzka Kotěšovcová, ta prostě tady nemá konkurenci. Mezi muži byl nejrychlejší Zdeněk Jahoda. Kratší závod odtáhla od startu až do cíle Jarmila Sobecká, společnost na bedně ji dělal Marek Vobr. Ten přijel na kole jako divák, někdo mu startovní číslo daroval. Většinou má v ruce mikrofon, ale běhat umí. Každý doběh do cíle byl provázen potleskem, prostě skvělá atmosféra," svěřoval se Dušan Oslej.

Česká olympijská nadace za sedm let činnosti podpořila 2700 dětí a vybrala ze startovného 15 717 310 korun. Klasik by řekl, asi dobrý oddíl. Děkujeme!