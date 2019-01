Ústí nad Labem – Závěrečná disciplina atletického programu olympijských her, maraton mužů, odstartuje v neděli v pravé poledne.

Michal Weiss. Vsadíte si na něj? | Foto: DENÍK/Martin Klimeš

Na vteřinu přesně odstartuje stejně dlouhý běh také v Krásném Březně. V kopci nad Corsem, na dětském hřišti s oválem o délce 230 metrů, ho poběží ústecký vytrvalec Michal Weiss. Aby uběhl přesnou maratonskou vzdálenost 42,195 kilometru, bude muset uběhnout 183,5 kolečka.

„Stejně jako při světově proslulých maratonech v Bostonu, Berlíně nebo Praze, stejně jako na Olympijských hrách v Londýně, budu kroužit nekonečný počet kol. Poběžím sám, nebo se ke mně přidá houf nadšenců?" ptá se Weiss. A proč vlastně? „Chci si tenhle bláznivý nápad užít! Kdo někdy přičichl ke sportu, asi ví, o čem sportovec sní. A kdo přičichl k běhu, ještě lépe k vytrvalostnímu běhu, tuší, že nejvyšší metou běžce je Olympijský maraton," prozrazuje ultramaratonec.

Sen byl blízko

Samotnému mu to v 80. a 90. letech minulého století běhalo hodně dobře. A protože byl v nejlepším vytrvaleckém věku, snil i on o účasti na olympijských hrách.

„Dokonce jsem byl k uskutečnění snu velmi blízko, stačilo jen kývnout agentovi pověřenému výborem OH 1984 v Los Angeles sestavením neoficiálního Československého olympijského týmu. Socialistický blok tehdy OH bojkotoval a sportovce do Ameriky nevyslal," vysvětluje Weiss, který se tehdy bál, že by se do Prahy možná už nemohl vrátit. Agentovi tedy poděkoval a pár měsíců nato si přečetl na poslední stránce Rudého práva stručný výsledek olympijského maratonu.

„Udělal jsem chybu? Nevím. Ale zato zcela jistě vím, že se ve svých 53 letech skutečné Olympiády už aktivně nezúčastním. A to mě vede k této trochu bláznivé akci: k Olympijskému maratonu na dětském hřišti v Krásném Březně," uvedl ústecký běžec.

Bláznivá sázka

Kdo budete mít chuť, můžete se přijít proběhnout nebo jen podívat. A protože je 183,5 kolečka na 230 metrů dlouhém oválu k zbláznění, vyzývá Weiss navíc kohokoli k sázce, a to ve dvou fázích: Maratónskou trať na asfaltovém kolotoči kolem klouzaček dokončí. „Tady dávám do placu to hmotně nejcennější, co jsem za svou bohatou běžeckou kariéru nasbíral: sadu medailí z nejtěžších světových extrémních běžeckých závodů," slibuje běžec. Druhou fází je přímý souboj s maratonskými běžci v Londýně, tedy souboj o to, aby neskončil poslední. „Tady mohu dát do placu pouze svoji běžeckou čest. Přijme někdo tuto výzvu?" ptá se ústecký vytrvalec. Ten, kdo by chtěl výzvu přijmout, může Weisse kontaktovat na telefonu 603 955 360 či e-mailu michal.weiss@centrum.cz.