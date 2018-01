ON-LINE: Na urnu se stály fronty. Češi podruhé volí svého prezidenta

Ústecký kraj /ANKETA/ - Volební místnosti jsou otevřeny v pátek a v sobotu. Pokud žádný kandidát nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů hned v tomto prvním kole, utkají se dva finalisté za čtrnáct dní.

Podruhé v historii vyrážejí Češi, Moravané a Slezané dnes, v pátek 12. ledna, k přímé prezidentské volbě. Vyberou novou či staronovou hlavu státu. A nebo, což je pravděpodobnější, dvojici "finalistů", mezi kterými voliči rozhodnou za dva týdny v druhém kole.

Volební místnosti jsou otevřeny v pátek 12. ledna od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin.

Výsledek těchto voleb usadí do funkce nejvyššího představitele státu jednoho z devíti kandidátů na příštích pět let.

Pro aktualizaci stiskněte F5 nebo znovu načtěte stránku.

21.38 - DĚČÍNSKO - Rumburk hlásí dosavadní volební účast 35 procent.

21.30 - CHOMUTOVSKO - Ve volební místnosti v jirkovské mateřince ve Smetanových sadech odvolila podle prvotních odhadů volebních komisařů už třetina voličů. Jejich celkový počet je 1076. „Dnes bylo hodně lidí,“ pokýval komisař Miroslav Klůc, který si ve svém seznamu do večerních osmi hodin odškrtl 48 z celkem 152 voličů. Prvních sedm lidí postávalo ve frontě před školkou ještě před otevřením. „Jedna paní tu dokonce byla už od půl druhé,“ zmínila komisařka Anna Stuchlá. „Přijela autobusem, tak počkala,“ dodala.

21.26 - TEPLICKO - Také na Teplicku měl při minulých prezidentských volbách Miloš Zeman důvěru u značného množství občanů. Pouze ve třech z celkem 24 obcí vyhrál ve druhém kole Karel Schwarzenberg. Většina lidí na Teplicku, kteří přišli volit v druhém rozhodujícím kole, se vyslovila pro Miloše Zemana. V prvním kole dostal 26 % hlasů a ve druhém už 61 %. Karel Schwarzenberg měl v prvním kole na Teplicku 18,2 % hlasů a ve druhém 39 %.

21.07 - DĚČÍNSKO - Současný prezident Miloš Zeman se těšil velké přízni při volbách před pěti lety v Rumburku. Tehdy tam vyhrál obě kola. Jestli si stejně povede i letos nebo zda ho předčí jiný z kandidátů, bude jasné v sobotu odpoledne po sečtení výsledků. Ty může ovlivnit celkem 8 641 voličů, kterými toto severočeské město disponuje. "Pro tyto prezidentské volby jsme vydali 116 voličských průkazů," doplnil Luděk Stínil, mluvčí města.

20.48 - LOUNSKO - Stejně jako na Mostecku v Bělušicích (čtěte níže), putuje přenosná urna po věznicích také v okrese Louny. V Novém Sedle na Žatecku a Drahonicích na Podbořansku. Dojíždějí tam členové volební komise z příslušného okrsku. „Každý z odsouzených musí nahlásit předem, zda chce jít volit, nebo ne. Dozorci odsouzené přivádějí k volební místnosti po skupinách a když je odvoleno, komise zase odjíždí,“ vysvětlila mluvčí Věznice Nové Sedlo Eva Koreneková.

20.16 - DĚČÍNSKO - Volební účast se ve 20 hodin pohybovala okolo jedné třetiny. Ve Varnsdorfu to bylo 31,16 a v Děčíně 33,71 procenta.

20.13 - CHOMUTOVSKO - Volební účast zatím nenasvědčuje, že by byl o volby na Chomutovsku velký zájem. "Máme volební účast 25 procent," říká předsedkyně volební komise z obce Vysoká Pec Hana Charvátová. Stejný výsledek hlásí i městský volební okrsek, z Písečné.

20.10 - LITOMĚŘICKO - V pátek od dvou do deseti, v sobotu od osmi do dvou. Tolik hodin volební komisaři tráví u volebních uren v prvním kole voleb, aby společně pohlídali řádný průběh voleb. Hlady se soužit nebudou. V Roudnici a Lovosicích si na jídlo mohou odskočit do nejbližších provozoven za přidělené stravenky. V Litoměřicích členům volebních komisí servíruje jídlo pod nos centrálka. „Vzhledem k finančním možnostem je letošní volební menu téměř stejné jako v loňském roce,“ uvedla ředitelka Zdeňka Kovářová z Centrální školní jídelny v Litoměřicích. Komisaři tedy mohou počítat s bagetou, řízkem a koláči. V Libochovanech pro ně kvůli úrazu letos nevyváří starostka Miroslava Vencláková, jak byli zvyklí. „Nakoupili jsme grilovaná kuřata v Litoměřicích,“ informovala místostarostka obce Eliška Pláničková.

19.48 - DĚČÍNSKO - Komisaři v Rumburku dostali k večeři řízek a brambory.

19.45 - TEPLICKO - Z pohledu policie jsou volby na Teplicku zatím bez problémů. Ve volebních místnostech napříč okresem se řeší útok na prezidenta při hlasování (čtěte níže). Objevují se i hlasy, zda to celé někdo neobjednal. V okrese odvolili uz někteří čelní představitelé, k žádnému incidentu nedošlo.

19.35 - MOSTECKO - Volební místnost se dnes otevřela také v modernizované věznici v obci Bělušice na Mostecku. Do zvláštního seznamu voličů se nechalo ve věznici zapsat 610 odsouzených z celkových 628 oprávněných voličů. Kolik jich nakonec odvolilo, bude známo v sobotu. Očekává se, že jich bude více než při volbách do Sněmovny. Volba prezidenta je totiž pro vězně lákavější, protože se jich více týká: mnozí věří ve vyhlášení amnestie.

19.27 - LITOMĚŘICKO - Volí se všude. U hasičů, v autoservisu, hospodách bývalých i funkčních. V Litoměřicích je 30 volebních místností. Raritu představuje poslední volební okrsek za starým mostem, který je v autoservisu a sčítá se tu ručně. „Je tu málo potenciálních voličů, kolem sedmdesáti, a nevyplatí se proto sem instalovat počítač,“ vysvětlil vedoucí správního odboru města Jaroslav Lachman. Městský úřad bude Českému statistickému úřadu posílat hlasy rovněž ze čtyřicítky volebních místností v 29 okolních obcích. Lovosice mají 10 okrsků, místní městský úřad má navíc na krku evidování hlasů ze 42 volebních okrsků ve 22 okolních obcích. Roudnice má 13 volebních místností, její úřad bude dál posílat hlasy z víc než třicítky okolních obcí. Voliče v Roudnici nečekají žádné zásadní změny v umístění či fungování volebních místností. Jedinou výjimkou je volební místnost v jedenáctém okrsku v budově 3. Základní školy. Z provozních důvodů bude přístupná v obou kolech prezidentských voleb vchodem z Neklanovy ulice. „Vše je označeno tak, aby občané jdoucí k volbám pohodlně dorazili k volebním urnám,“ ujišťuje roudnický mluvčí Jan Vancl. Ve Štětí lidé volí v 7 místnostech, v 6 okolních obcích jsou volební místnosti ve funkčních hostincích ve Stračí a v Radouni, v autoservisu v Počeplicích, ve stodole u Hofreiterů v Hněvicích, v potravinách v Chcebuzi a šatnách fotbalového klubu v Brocně. Na Úštěcku jsou volební místnosti v bývalých pohostinstvích nebo bývalé poště.

18.57 - DĚČÍNSKO - Nejčastěji jsou volební místnosti ve školách, sportovních areálech nebo úřadech. Po celém kraji jsou však rozesety i volební místnosti poměrně netradiční. Například v Nové Olešce na Děčínsku lidé volí v rodinném domku.

18.10 - MOSTECKO - Senioři převládali v prvních hodinách voleb na Mostecku. „Je to naše povinnost,“ řekla pětaosmdesátiletá Ester, která přišla volit o berlích na 8. ZŠ v Mostě. V řadě okrsků byl po zahájení voleb nával. Lidé museli čekat, než se uvolní místo za plentou.

Zájem o volby je, zdá se, solidní. Někde museli lidé čekat, než se dostali k urně a mohli odevzdat svůj hlas. Foto: Deník/Martin Vokurka

18.04 - DĚČÍNSKO - Ve volebních místnostech na základní škole na Kamenické ulici v Děčíně je rušno. Nejvíce tam zatím chodí volit starší lidé. Účast je podle komisařů prozatím velmi slušná.

18.01 - TEPLICKO - Normálně svou práci v pátek „zabalí“ už v poledne. Dnes ale zůstala ve své kanceláři o dvě hodiny déle, aby mohla dát hlas svému favoritovi v boji o prezidentské křeslo. K volební místnosti umístěné v teplickém domě kultury přišla dvaačtyřicetiletá Jana z Teplic pět minut před odpečetěním volebních uren, takže musela chvilku počkat. Díky tomu ale z plakátů na stěnách ví, co zrovna hraje zdejší kino a co pěkného chystá pro další dny teplické divadlo.

17.55 - ÚSTECKO - Protikladné poznatky mají předsedové volebních komisí ve dvou okrscích v ústeckých Předlicích, kde se nachází sociálně vyloučená lokalita. "Od první minuty chodí pořád. Po hodině a půl mělo odvoleno přibližně dvanáct procent voličů," řekla předsedkyně prvního okrsku Jana Pešková. Naopak předseda okrsku Jan Šlechta, kde je třeba ulice Beneše Lounského a další, v níž žijí především Romové, si myslí pravý opak. "Neřekl bych, že je větší zájem. Lidé chodí stejně jako minulý rok během parlamentních voleb. Poslední přijde kolem té osmé hodiny večer a další už jen sporadicky," poznamenal.

17.48 - Volebním dnem zahýbal především incident s polonahou aktivistkou, která se snažila narušit odvolení prezidenta Miloše Zemana (čtěte níže). V Ústeckém kraji ale panuje klid. "Neevidujeme žádné porušení volebního zákona," potvrdila mluvčí krajské policie Jana Slámová.

17.36 - CHOMUTOVSKO - V Údlicích bývá podle dlouholetého předsedy komise Františka Peřiny volební účast v obci poměrně vysoká. Svěřil se také s nejhumornějším zážitkem, který za roky u voleb zažil. "Jednou se stalo, že se vrátila volička s tím, že ztratila občanku a určitě ji omylem vhodila s obálkou do urny," vypráví Peřina. "Všechno jsme prohledali, obrátili místnost vzhůru nohama, ale nic jsme nenašli. Celou sobotu jsme pak trnuli a čekali, až se urna otevře," pokračuje předseda. "Hned po otevření jsme hledali, po občance však nebylo ani vidu," dodává František Peřina. Občanský průkaz nakonec majitelka našla, nechala si ho v zadní kapse u kalhot, které už později neprohledávala.

17.27 - LITOMĚŘICKO - Litoměřický biskup Jan Baxant přišel také v pátek odpoledne vhodit svůj hlas do urny.

17.16 - DĚČÍNSKO - V Ludvíkovicích na Děčínsku si ve volební místnosti ve škole lidé podávají kliku od dveří. Volebni účast je tam zatím přibližně 15 procent. Místností se linula vůně koláčků, které měla komise na stole.

17.00 - TEPLICKO - Místem, kde se odedávna řešila politika, jsou hospůdky. Hosté tam mají většinou jasno, co by se mělo změnit. Zvláště s přibývajícími čárkami na účtence. Jedním takovým debatním místem je malá hospůdka v centru Teplic. Právě sem chodí šedesátiletý Miloš, který má na letošní změnu prezidenta jasný názor. Shodou okolností zrovna nepreferuje svého politického jmenovce. „Musí se to tam už zase změnit. Aby na hrad zavál konečně zase čerstvý vítr. Podle mne by prezidentem měl být někdo mladší.“ Koho zvolí právě on, to konkrétně neprozradil.

16.52 - LOUNSKO - Sedmdesát tisíc lidí může v okrese Louny přijít k prezidentským volbám. Odevzdat svůj hlas jednomu z devíti kandidátů mohou ve 167 volebních místnostech v okrese Louny. Jednou z nich je okrsek číslo 7 v Žatci. Jeho volební místnost je v prostorách mateřské školky Alergo. „Hned po otevření místnosti jsme zaznamenali slušný zájem o volby. Občas se stalo, že se sem lidé ani nevešli a museli chvíli počkat venku,“ sdělila zapisovatelka volební komise Zdeňka Pincová.

16.31 - ÚSTECKO - O deseti procentech a zhruba stovce voličů hovoří i předsedkyně komise v místnosti na úřadě ústecké městské části Střekov zhruba dvě a půl hodiny po otevření. "Zájem je oproti jiným volbám opravdu velký. Jinak problémy s doklady, ani výtržnost jsme žádnou neměli a policie už tu byla, aby nás poučila," reportovala.

16.18 - LITOMĚŘICKO - Odvoleno. Prezidentský kandidát Michal Horáček to zvládl v 16 hodin, jak slíbil. Ve svém volebním okrsku na roudnické ZŠ K. Jeřábka na něj čekaly desítky fotografů a televizní štáby. Koho volil, to ale neprozradil. „Volby jsou svobodné a tajné. Využil jsem ústavního práva i tady. Zažil jsem sedmnáct nejzajímavějších měsíců v životě, projel jsem celé Česko, najel 84 tisíc kilometrů, vyslechl jsem spoustu lidských příběhů. Někdy mě to dojalo, někdy rozčílilo, ale ubezpečilo mě to v tom, že máme na víc. Já jsem vůči svému svědomí udělal všechno, dal jsem do toho spoustu energie. A jak to dopadne, to je na voličích. Přijmu s pokorou jakýkoliv výsledek,“ řekl Horáček.

Prezidentský kandidát Michal Horáček přišel v pátek 12. ledna odevzdat svůj hlas v Roudnici n. Labem, kde bydlí. "Jeho" volební místnost je v Základní škole Karla Jeřábka. S sebou vzal manželku i dcerku. Foto: Deník/Karel Pech

16.11 - TEPLICKO - První den k tomu, aby odvolili, zvolila také řada obyvatel Prosetic. Pro víkendový volební maraton tam propůjčila své prostory základní škola. Napilno tam bylo hned v první okamžiky poté, co předsedové komisí odpečetili urny. Právě tam zamířil také dělník Josef, který přiznal, že prezidentskou volbu před pěti lety vynechal. „Tuhle si ale už ujít nenechám,“ říkal o den dříve kamarádům v nedaleké hospodě. A vhozením svého hlasu do urny to dnes odpoledne také potvrdil. Pro muže, který se živí prací na stavbách, je důležité, aby nový prezident zastával samostatnost České republiky v Evropské unii. “Stále tam svým rozhodováním ubírají jednotlivým zemím různé pravomoce a to není dobře,“ komentoval politickou situaci.

15.59 - CHOMUTOVSKO - Na otevření volební místnosti čekali lidé také v Údlicích na Chomutovsku. Také tam se zájem o volbu hlavy státu zhmotnil do fronty občanů s lístky v rukou. Před 14. hodinou jich tam čekalo asi deset.

K volební urně v údlické základní škole dorazil volič Petr Kolarík v netradičním dopravním prostředku, podomácku vyrobené tříkolce. Foto: Deník/Miroslav Rada

15.44 - DĚČÍNSKO - Během první hodiny si do okrsku číslo 16 podle předsedkyně okrskové komise našlo cestu více než 7 procent voličů.

15.39 - ÚSTECKO - Slušný zájem o volbu prezidenta zaznamenala volební komise v hasičské zbrojnici ve Skoroticích v Ústí nad Labem. "Lidé teď chodí hodně, je to slušné. Bohužel zrovna jsme řešili i problém s doklady. Přišel starší pán, kterému ukradli občanku, pas měl propadlý. Bohužel, nemohli jsme ho pustit k urně," popsala předsedkyně komise Oldřiška Brychtová. Přitom stačí, aby si lidé s podobným problémem zašli na úřad, kde jim úředníci pomohou. To ale senior Bohuslav Tajchner nechtěl. "Novou občanku mi dají až 24. ledna, ale volby jsou teď. Na druhé kolo už nepůjdu," zlobil se.

15.14 - DĚČÍNSKO - Přesně ve 14 hodin odvolil starosta Rumburku Jaroslav Sykáček v základní škole poblíž Lužické nemocnice. Voliče ve městě čekala tentokrát jedna změna - volební místnost se přestěhovala z DK Střelnice, kde se dnes bude konat ples, na Lužické náměstí do městského informačního centra. "Jsou tam trochu stísněné prostory; hned ve 14 hodin tam bylo plno, když dorazili nedočkaví voliči, vše se ale obešlo bez problémů," uvedl Luděk Stínil, mluvčí města Rumburk. Nedočkaví voliči se hrnuli i do zmíněné základní školy.

14.55 - ÚSTECKO - V ústecké volební místnosti číslo 1029 na Bukově pravidelně volila předsedkyně Českého statistického úřadu Iva Ritschelová (53 let). Bylo tomu tak i při podzimních volbách do poslanecké sněmovny. Letošních prezidentských voleb se již nezúčastní. Bývalá rektorka ústecké univerzity totiž 2. prosince zemřela, když prohrála boj s těžkou nemocí.

14.26 - TEPLICKO - Jeden volič za druhým se hrnul do volební místnosti na obecním úřadě v Proboštově na Teplicku hned po jejím otevření. "Je to paráda, od začátku tady máme frontu na lístky i u plenty," pochvaloval si předseda volební komise Michal Surovec. Krátce před čtvrt na tři odvolil také Vítězslav Fíla. "Hned odsud jdu do postele, abych se trochu prospal, dneska mě čeká noční služba," uvedl. Zároveň Deníku prozradil, komu odevzdal svůj hlas. "Váhal jsem do poslední chvíle mezi trojicí Drahoš, Hilšer, Fischer. Nakonec jsem se rozhodl pro Pavla Fischera. Přesvědčily mne jeho zkušenosti z diplomatických služeb."

14.21 - LITOMĚŘICKO - V Litoměřicích požádalo o vydání voličského průkazu víc než 200 lidí. „Zpravidla vyžadovali průkazy pro obě kola volby prezidenta,“ uvedl vedoucí tamního správního odboru města Jaroslav Lachman s tím, že úřad zasílal voličské průkazy mimo jiné do Německa a Rakouska. V Lovosicích to bylo víc než 60 lidí. „Většina z nich si voličské průkazy převzala osobně,“ uvedla mluvčí lovosického městského úřadu Iva Kocánková. V Roudnici o voličské průkazy požádalo víc než 70 lidí. „K podání žádosti využívali všechny oficiální cesty, avšak nadpoloviční většina preferovala osobní kontakt s úřadem,“ popsal mluvčí města Jan Vancl. Ve Štětí bylo vydáno 103 volebních průkazů, z toho 92 na obě dvě kola. V předchozích volbách to bylo 44, čili o tuto možnost měli letos Štětští téměř dvojnásobný zájem.

14.18 - DĚČÍNSKO - Volby na Děčínsku provází v prvních minutách slušný zájem voličů. Tradičně se jedná většinou o starší lidi.

14.13 - LITOMĚŘICKO - Region má mezi uchazeči o prezidentský post pouze jediného zástupce, a to Michala Horáčka. Ten bydlí v Roudnici nad Labem, kde by měl odevzdat svůj hlas ještě dnes. Konkrétně v Základní škole Karla Jeřábka. „Půjde volit spolu se svou manželkou a dcerou v pátek odpoledne,“ informoval mluvčí kandidáta na prezidenta Jiří Táborský.

14.00 - První kolo přímé prezidentské volby začíná. Občané si u volebních uren vyberou muže, který bude Českou republiku reprezentovat dalších pět let. Respektive s velkou pravděpodobností vyberou dvojici kandidátů, kteří se o úřad utkají v druhém kole za čtrnáct dní. Češi mají tuto možnost podruhé v historii.

13.47 - LITOMĚŘICKO - Billboardy s nápisem „Zeman znovu“ na ulicích a silnicích byly nejviditelnější součástí předvolební kampaně. Všimli si toho i kreativci, kteří je tu více, tu méně nápaditě dozdobili. V Roudnici současnému prezidentovi přimalovali červený nos, v Litoměřicích, odkud je fotografie níže, svou výzdobu trochu odbyli.

Zemanovi odpůrci v Litoměřicích ukázali, co si o současném prezidentovi myslí. Foto: Deník/Jaroslav Balvín

13.32 - CHOMUTOVSKO - Tentýž trend je patrný i jinde na Chomutovsku. Jirkov na první kolo prezidentských voleb vydal 99 voličských průkazů. "Mohla jich být rovná stovka, ale jedna žadatelka přišla čtvrt hodiny poté, co se uzavřela evidence," vypráví mluvčí Jirkova Josef Dušek. Průkazů do druhého kola zatím úřad vydal 95. Nejčastěji je chtějí studenti. Před pěti lety si lidé vyžádali 39 průkazů pro první a 32 pro druhé kolo.

A dvojnásobný zájem o průkazy zaznamenali i v Kadani. "Celkem bylo letos vydáno 278 voličských průkazů," říká tamní tajemník Zdeněk Vaško. V Chomutově si o průkazy zažádalo 396 voličů.

13.27 - CHOMUTOVSKO - Pojďme už ale do současnosti. Probíraným tématem, kromě samotných kandidátů, je také volební účast. Podle dosavadních průzkumů se zdá, že by mohla být o něco vyšší. Naznačuje to i zájem o voličské průkazy. "K dnešnímu dni jsme vydali 98 průkazů pro 1. kolo volby prezidenta a 93 pro druhé kolo," vypočítává vedoucí kláštereckého odboru vnitřní správy Pavlína Bláhová. Údaj ale není konečný, výdej průkazů pro druhé kolo pokračuje až do 24. ledna. Už teď je ale jisté, že zájem o volby je alespoň u Klášterečanů vyšší než před pěti lety a to dokonce dvojnásobně. "V roce 2003 jsme pro první kolo vydali 52 průkazů, pro druhé kolo 103 průkazů," dodává Bláhová.

13.16 - Také tentokrát, stejně jako před pěti lety, o prezidentský úřad bojuje celkem devět osobností. Tentokrát jde ale výlučně o muže.

Nepřehlédněte náš VOLEBNÍ SPECIÁL, kde se dozvíte víc.

13.11 - V roce 2013 se v druhém kole přímé volby prezidenta ČR utkali Miloš Zeman, tehdy navržený Stranou práv občanů – Zemanovci, a Karel Schwarzenberg za TOP 09. Zvítězil Zeman s celostátním ziskem 2 717 405 hlasů (54,8 %) v druhém kole. Jeho soupeři dalo důvěru 2 241 171 voličů (45,2 %). V rámci Ústeckého kraje bylo vítězství pozdějšího státníka ještě výraznější. Zeman získal v našem regionu v druhém kole voleb 204 872 hlasů (61,85 %), zatímco Schwarzenberg 126 320 hlasů (38,14 %).

12.55 - TEPLICKO - Na volby je pečlivě připraveno i Dubí. Okrsky a volební místnosti jsou tradiční. Lidé z horského Cínovce, který spadá pod Dubí, si musí udělat cestu do centra města. „Na Cínovci je trvale hlášena asi stovka lidí, a to včetně dětí. Dělat tam speciální volební místnost by nemělo smysl,“ říká starosta Dubí Petr Pípal. Prvního kola minulých prezidentských voleb se v Dubí zúčastnila téměř polovina lidí s volebním právem. I teď se čeká velká účast. „Co vidím a slyším, tak lidé se o volbu hodně zajímají. Můj subjektivní tip je, že přijde u nás k urnám více lidí než minule,“ dodal starosta Pípal.

12.43 - Přímá volba prezidenta byla zavedena 1. října 2012. Nahradila metodu nepřímé volby, která mohla mít až tři kola a o hlavě státu rozhodoval Parlament ČR. První prezidentské volby podle nového zákona proběhly v roce 2013 a jako vítěz z nich vyšel Miloš Zeman, který ve druhé kole porazil Karla Schwarzenberga.

Pokud člověk splňuje základní podmínky, tak při podání kandidatury musí mít podporu minimálně 20 poslanců nebo 10 senátorů, popřípadě 50 000 občanů, kteří podepsali petici.

12.25 - MOSTECKO - Velkým tématem současných voleb je přímo osobnost nynějšího prezidenta, Miloše Zemana. Veřejnost hodnotí jeho vystupování a konání v uplynulém funkčním období. Část zásadně polarizované společnosti ho uznává jako prezidenta "všech prostých občanů" a jednoho z lidu, jejich odpůrci mnohá prezidentova rozhodnutí a prohlášení, diplomaticky řečeno, nevítají.

V mostecké ulici Moskevská někdo popsal volnou plakátovou plochu vedle reklamy na Mirka Topolánka sloganem „Zeman? Už ne!“. Miloš Zeman minulé prezidentské volby v roce 2013 v okrese Most vyhrál, v druhém kole tehdy získal 63,84 procenta hlasů, jeho rival Karel Schwarzenberg 36,15 procenta hlasů. Foto: Deník/Martin Vokurka

Jak se volí prezidentVolič dostane v příslušné volební místnosti po prokázání své totožnosti prázdnou obálku s úředním razítkem. Do ní za plentou vloží lístek vybraného kandidáta, který se nijak neupravuje. Obálku s lístkem pak vhodí do urny.



V prvním kole zvítězí ten kandidát, který získá nadpoloviční většinu všech platných odevzdaných hlasů. Pokud se tak nestane, následuje za dva týdny 2. kolo, kam postoupí dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, které obdrželi v 1. kole. Vítěze tohoto duelu a zároveň prezidenta republiky opět vyberou občané.

12.13 - O funkci prezidenta se kromě úřadující hlavy státu, Miloše Zemana, uchází ještě dalších osm osobností. Jsou jimi Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek a Mirek Topolánek.

12.08 - Volební místnosti se otevřou, jak je zvykem, s úderem druhé hodiny odpolední. Lidé pak budou moci vhodit svůj hlasovací lístek do připravených zapečetěných uren. V celé zemi je celkem 14 866 volebních okrsků.

12.00 - Vítáme vás u on-line přenosu regionálních Deníků z prvního kola přímé volby prezidenta České republiky. Postupně vám přineseme základní informace o jednotlivých kandidátech i ohlédnutí za historicky první přímou volbou prezidenta, která se v tuzemsku uskutečnila před pěti lety. Přineseme aktuální zajímavosti z obcí a měst Ústeckého kraje, kde lidé už za dvě hodiny budou moci začít odevzdávat své hlasy.