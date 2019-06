Téma se ukázalo v průzkumu Deníku jako velmi palčivé pro místní obyvatele. Řešení rozbitých chodníků a silnic dostalo přednost například před otázkami budoucnosti ústecké zoologické zahrady nebo podporou sportu a sportovních klubů v Ústí.

Pozvání k otevřené diskusi přijal primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický. K problematice mají co říci také starostky a starostové městských obvodů, vedoucí úředníci nebo zástupci firem, které se o komunikace fyzicky starají. Celé setkání bude moderovat šéfredaktor severočeských regionálních Deníků Vladimír Mayer.

Zazní také dotazy našich čtenářů, které přišly na adresu redakce.

On-line:

10.33 - Ceny za opravy komunikací se podle města pohybují dle poškození a technologie opravy od asi 800 do 3000 korun za metr čtvereční. Opravy silnic a chodníků se řídí zákonem o pozemních komunikacích. Městské obvody mají ve správě jen ty chodníky, které jsou za zeleným pásem. „Ty, které přiléhají k silnici, jsou součástí jedné komunikace a má je na starost ústecký magistrát. Chodníky na mostě patří jeho vlastníku,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy města Dalibor Dařílek.

10.27 - Starostka neštěmického obvodu Yveta Tomková upozornila na tristní stav Dráždanské ulice, jejíž oprava bude stát přibližně 80 milionů korun. Město má hotovou studii na opravy včetně například pruhu pro cyklisty, ale zatím je v zásobníku projektů na opravy.

10.25 - Podle starostky centrálního obvodu Hany Štrymplové je co do chodníků na tom nejhůře Resslova ulice. „Situaci už probíráme s odborem dopravy a připravujeme opravy,“ poznamenala. Na Severní Terase podle starosty Šimanovského nejsou chodníky v nejhorším stavu, přesto do oprav investují statisíce korun.

10.21 - „Máme dokončeny velkoplošné opravy například ulic Kubelíkova, Kojetická, Neštěmická, parkoviště ve Větrné a další. Počítáme například s částí ulice Resslova, dvě větve na okružní křižovatce Hvězda, v přípravě máme Za Válcovnou a další,“ uvedl příklady oprav šéf odboru dopravy ústeckého magistrátu Dalibor Dařílek.



10.16 - Co se chodníků týká, na jejich opravy je z rozpočtu určeno 9,3 milionu korun. Nový chodník by měl vyrůst v Hostovické ulici, hotov bude příští rok, město zpracovává dokumentaci.

10.15 - Ústecký magistrát spravuje 201 kilometrů chodníků a 380 kilometrů silnic. K tomu patří budovy, signalizace, mostky, opěrné zdi a další. Dohromady činí majetek za čtyři miliardy korun. Podle primátora Nedvědického mají vnitřní dluh v prosté obnově někde mezi 800 miliony a miliardou korun. "Čtvrtina komunikací je na tom špatně. Letos je na opravy komunikací určeno z rozpočtu zhruba 44 milionů, potřebuje přibližně 100 milionů,“ uvedl.

10.09 - "Pokusím se vám odpovědět na vaše otázky, pokud budu znát odpověď. Pokud ne, předám slovo svým kolegům. Jako většina občanů nemohu být se stavem silnic spokojen, nepovažuji ho za optimální. Pokusím se zamyslet nad tím, jak na tom komunikace jsou. Kvůli poloze města máme složitou situaci," otevřel diskusi primátor Nedvědický.

10.08 - "Grilování" představitelů města Ústí nad Labem a jeho úředníků právě začíná. „Budeme diskutovat o stavu silnic ve městě. Pro toto téma hlasovalo přes 600 čtenářů Deníku. Na druhém místě se pro zajímavost umístila budoucnost zoologické zahrady,“ uvedl pořad ze seriálu Deník s vámi šéfredaktor Ústeckého deníku Vladimír Mayer.

10.00 - Střekovský starosta se omluvil, dorazí později. „Měl jsem pracovní jednání, které se bohužel protáhlo. Nečekejte na mne se začátkem,“ vzkázal.

9.58 - Do ZUŠ v Churchillově ulici dorazil primátor Petr Nedvědický (ANO), starostové městských obvodů Yveta Tomková, Jaroslav Šimanovský, Hana Štrymplová, vedoucí ústeckého odboru dopravy a majetku Dalibor Dařílek, ale z kraje i šéf odboru dopravy Jindřich Franěk a další hosté. Zatím chybí starosta Střekova Petr Vinš. Za čtenáře například Luboš Hrubeš z Neštěmic, kterého zlobí ústecké silnice s výmoly a utopenými kanály. „Jejich stav je hrozný, to je na rozbití auta,“ zlobí se. Chce vědět, co s tím město udělá.

9.53 - Zpět ale do přítomnosti, hosté už se scházejí, Setkání s primátorem za malou chvíli začne.

9.45 - Zkoušet tlumiče od auta by se daly na cestě od „Novosedláku“ k Setuze, napsal Josef Pepa Punnet. Čtenář Radek Grajcar vidí další problém: „Klíše směr ul. Jateční a pak v kolonce chodníky katastrofa. Udělal se chodník jen u vjezdu do Kolonky aby to bylo hezké na oko,“ myslí si. „Na sídlišti Vyhlídka nejsou udělané chodníky, co to sídliště existuje,“ přidal profil Tatana Svandova.

9.38 - Na díru Na Skalce „že by se tam i primátor ztratil“ upozornil na facebooku například profil Alois Asimi Simkovsky. „Jízda s miminkem v kočárku je v Ústí nad Labem jako jízda po tankodromu,“ posteskla si Lucie Konrátová. Další čtenáři si postěžovali například na silnice s kanály bez poklopů ve Vaňově, rozbité komunikace v částech Habrovice a Skorotice, v ulicích Větrná a Glennova u školky na Severní Terase, kolem zoologické zahrady či na několika místech v Krásném Březně.

9.36 - Při přípravě debaty jsme samozřejmě oslovili také čtenáře Deníku. Na adresu redakce i na facebookové stránce jsme dostali bezpočet tipů a postřehů, kde neutěšený stav komunikací trápí nejvíc.

9.33 - K věci bude hovořit primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický, o své zkušenosti a poznatky se podělí také Hana Štrymplová, starostka městského obvodu Město, Yveta Tomková, starostka městského obvodu Neštěmice, Jaroslav Šimanovský, starosta městského obvodu Severní Terasa, a Petr Vinš, starosta městského obvodu Střekov.

Odborný pohled na údržbu komunikací do diskuse vnesou Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku Ústí nad Labem, a Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy Ústeckého kraje.

O zkušenosti z praxe se pak podělí Zbyněk Matys, regionální ředitel společnosti AVE CZ pro oblast severní Čechy, a Libor Tačner, ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje. Chybět nebude ani Romana Macová, mluvčí magistrátu Ústí nad Labem.

9.30 - Dobré dopoledne, vítáme vás u on-line přenosu ze Setkání s primátorem, tentokrát z Ústí nad Labem. Moderovaná debata začne v 10 hodin. Jejím tématem bude množství těžko schůdných chodníků a rozbitých silnic v krajské metropoli.