Důležité téma vzdělávání a následného uplatnění na trhu práce probírají dnes, ve středu 3. dubna, hosté dalšího Setkání s hejtmanem. Moderovanou debatu, pořádanou Deníkem, můžete sledovat on-line v tomto článku. Dočtete se o ní také ve čtvrtečním vydání tištěného Deníku.

Kromě hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka přijali pozvání i další hosté. K tématu mají co říci zástupci krajského úřadu, zástupci škol ze Štětí, Ústí, Teplic i rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Martin Balej. Nechybějí ani zaměstnavatelé.

Tak vypadalo Setkání s hejtmanem loni:

Redakce připraví speciální přílohu, která čtenářům přiblíží vše, co se na Setkání s hejtmanem dělo. Ta vyjde ve středu 17. dubna jako součást Deníku.

10.59 - Náměstek hejtmana pro školství Petr Šmíd upozornil na problémy týkající se vzdělávání. „Ústecký kraj je na chvostu ve všech směrech v otázkách vzdělávání včetně úspěšnosti při maturitních zkouškách. Necitlivě se v minulosti slučovaly školy. Když má škola mnoho oborů, nemůže je kvalitně zabezpečovat. Školy měly svou tvář, sloučením došlo k tomu, že se všechno zbortilo. První věc, co jsme jako kraj udělali, oslovili jsme firmy. Bohužel tam nedošlo k nějakému většímu jejich zájmu, takže projekt padl. S významnými řediteli páteřních škol jsme tak uspořádali skupinu, kde jsme hodnotili vzdělávání v jednotlivých okresech a došli jsme k tomu, že je nutné redukovat počty oborů vzdělávání. Současný systém financování, kdy ředitelé svádějí konkurenční boj o žáka, je také špatný. Musíme školám dát takové obory vzdělávání, aby v nich žáci našli uplatnění,“ vypočítal Šmíd.



10.55 - „Je také připravený projekt výstavby fakulty přímo v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí, kde by měla vyrůst nová budova a budeme mít ke studentům ještě blíže. Máme platné stavební povolení, máme hotový projekt, dodavatele stavby bychom měli vybírat ještě během roku 2020, 2021 dostavět a kolaudovat,“ doplnil rektor Martin Balej.

10.50 - Zástupce Krajské zdravotní Ilja Boráň vyzdvihl spolupráci se školami. „Rozvíjíme spolupráci se středními školami i s fakultou zdravotnických studií. Umožňujeme všem studentů výkon odborné praxe v nemocnicích, poskytujeme jim materiální vybavení, možnost letních brigád, abychom jim umožnili poznat KZ jako dobrého zaměstnavatele. Už více než deset let funguje také náš stipendijní program,“ uvedl Boráň.

V současnosti je do programu KZ zapojených přes 60 studentů.

10.30 - Slova se ujal rektor ústecké univerzity Martin Balej. Zmínil, že každý rok na UJEP absolvuje zhruba dva tisíce lidí. „Zhruba polovina odchází z kraje pryč. Jsou fakulty, kde se na ně hlásí uchazeči z celé ČR, napříč okresy. A jsou obory, které jsou soustředěné do kraje, třeba učitelství nebo zdravotnické obory. Z celé republiky jsou umělecké obory nebo jsou to specifické obory typu nanotechnologií, doktorské obory, které jsou jedinečné u nás. Každý obor a fakulta to mají jinak. Zjišťoval jsem si, jak je to s absolventy zdravotnických oborů, kolik jich odchází a zůstává. Je tam velký odliv, ale například podmínky práce všeobecné sestry jsou trochu jiné, za hranicemi je náročnost vysoká, a proto velký odliv za hranice nezaznemanáváme. Souvisí s tím i to, že dnešní generace není naplno rozhodnuta na začátku, že bude na konci dělat to, co studuje, že tady bude bydlet. Jsme vděčni za spolupráci s krajem, je mezi univerzitami jedinečná, částka 10 milionů ročně není obvyklá mezi kraji. Míříme ji do oborů, kde to cítíme, zdravotnické, technické a doktorandské, máme pro ně vyšší stipendium než Masarykova univerzita. Aby tady mladí lidé zůstali, musíme získávat dobré jméno a vést naše instituce jak nejlépe umíme. Dobré jméno kraje se totiž bude skládat právě z dobrých jmen institucí,“ uvedl rektor.

10.24 - Druhou otázkou moderátora na hejtmana bylo, proč by zůstal v Ústeckém kraji. „Jsem z kraje pod Orlickými horami. Zůstal jsem tady po vojně, celou dobu žiji v Bílině, i když jsem měl možnost se přestěhovat. Mám Bílinu rád a čtyřicet let žiji na sídlišti. Když mi pak v rámci sociálních věcí pracovníci z ministerstva, kteří možná neopustili hranice Prahy, vysvětlují, jak je problém žít s problémovými lidmi na sídlišti, tak se musím usmívat. Mám dva syny, jsem rád, že aspoň jeden vystudoval v Plzni a žije v Mostě. Druhý vystudoval v Ostravě a žije v Praze. Ale rád se sem vracel,“ odpověděl Oldřich Bubeníček.

10.18 - Na úvod položil šéfredaktor Vladimír Mayer dvě anketní otázky hejtmanovi Oldřichovi Bubeníčkovi. "Co by přimělo mladou generaci, aby se v Ústeckém kraji vzdělávala a pak zde žila a pracovala? A co pro to kraj dělá?"

„Kdybychom věděli, jak to udělat, tak tady nemusíme sedět. ČR je tak malá a tak dostupná, že dnes pro mladé se odstěhovat někam sto kilometrů není žádný problém, a pak nám kolikrát zmizí. Velkou roli může sehrát rodina, jak se s nimi pracuje od mala. Protože pokud se jim rodiče věnují, jezdí s nimi po zámcích, hradech, přírodě, v tu chvíli v těch dětech už něco zůstává, mladým lidem se pak zdá přirozené, že by v tom kraji měli žít i nadále. Problém s tím, že v kraji nejsou pracovní místa, nehrozí. Jedna firma vedle druhé přijímá. Bohužel pak dochází k přeplácení. Máme tady společnosti, které jsou opravdu špičkové, mladý člověk, když vystuduje a chce se realizovat, tak v kraji možnosti má. Pokud to bude lékař, nebo někdo ze zdravotnictví, tak v Krajské zdravotní má možnosti. Naše školy, které zřizuje Ústecký kraj, jsou moderní, prošly rozsáhlými rekonstrukcemi. Vážíme si, že tady máme naši univerzitu. Studují tam tisíce mladých lidí a já mám vždycky radost, když vystudují, a pak tady pracují,“ řekl hejtman Bubeníček kromě jiného.

10.06 - Po vzájemném přivítání začíná debata.

9.50 - Hosté přicházejí. Prvním, který na diskusi Deníku dorazil, je primátor města Ústí nad Labem Petr Nedvědický. Zahájení je naplánováno na 10. hodinu.



9.44 - Role moderátora se dnes chopí Vladimír Mayer, šéfredaktor severočeských regionálních Deníků.

9.41 – Kromě hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka jsou hosty za Krajský úřad Ústeckého kraje Petr Šmíd, náměstek pro školství, mládež a sport, Dagmar Waicová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Martin Málek, finanční manažer projektů, a Jana Kuszniruková, vedoucí odboru strategie, přípravy a realizace projektů.

Jako zástupci škol zasedli ke kulatému stolu Martin Balej, rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L., Jiří Konvalinka, ředitel VOŠ obalové techniky a Střední školy Štětí, Jaroslav Mareš, ředitel Střední průmyslové školy Ústí n. L., Zdeněk Pešek, ředitel Střední školy obchodu a služeb Teplice, a Vítězslav Štefl, ředitel Střední průmyslové školy stavební, Střední odborné školy stavební a technické Ústí nad Labem.

Zaměstnavatele na setkání reprezentují Ilja Boráň, vedoucí Analytického oddělení personalistiky a mezd Krajské zdravotní, Pavel Němeček a Marcela Šmídová z firmy Omexom, působící v oblasti energetiky, Lucie Vostatková, manažerka pro lidské zdroje firmy Bilfinger Industrial Services Czech, Julie Růžičková, ředitelka Nadace Unipetrol, Bronislav Převrátil, ředitel Chart Ferox, děčínského výrobce kryogenních zařízení, a Michaela Prošková, manažerka komunikace papíren Mondi Štětí.

Jako host se akce účastní také ústecký primátor Petr Nedvědický.

9.33 – Náplní dnešního setkání bude debata o podpoře a motivaci pro ty, kteří na severu Čech studují a budou hledat uplatnění. Právě v tom může hrát klíčovou roli vzájemná spolupráce kraje, škol a zaměstnavatelů. Řeč bude i o projektech pro vzdělávání, práci a život v regionu.

9.30 - Dobré dopoledne, vítáme vás u on-line přenosu z moderované debaty Setkání s hejtmanem, která za malou chvíli začne v Ústí nad Labem. Pořádá ji regionální Deník v rámci projektu Deník s vámi.