ON-LINE: Volby do vedení obcí pokračují. Lístky mohou přebarvit radnice

Ústecký kraj - Lidé v komunálních volbách rozhodují, kdo povede jejich obce a města další čtyři roky. V několika okresech zároveň probíhá první kolo doplňovacích senátních voleb.

Odvoleno už má také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, který si na pomoc do volební místnosti vzal svoji vnučku.Foto: Deník/Petr Málek

Sobota 6. října je druhým dnem konání takzvaných komunálních voleb, tedy voleb do zastupitelstev obcí. Lidé dnes mohou přijít vhodit svůj lístek do urny mezi 8. a 14. hodinou. Kromě toho se na Teplicku, Litoměřicku a Chomutovsku koná také první kolo voleb do Senátu.

Sledujte s námi průběh voleb v Ústeckém kraji, v jeho městech i malých obcích. V terénu máme desítky redaktorů, kteří budou situaci sledovat až do úplného sečtení hlasů. To se předpokládá ve večerních hodinách.

Kompletní páteční přenos najdete zde:

Komunální volby jsou jedněmi z nejdůležitějších. Přímo ovlivňují náš život a směřování měst. Zároveň jejich výsledek silně zasáhne i vrcholnou politickou scénu.

ON-LINE druhý den voleb:

7.50 - CHOMUTOVSKO - Chomutovská kandidátka do Senátu za SPD Elvíra Hahnová u voleb zavzpomínala i na historické milníky. Společně se vznikem Československa bylo totiž přiznáno volební právo poprvé v našich dějinách ženám, byť poprvé šly k urnám až během obecních (komunálních) voleb v roce 1919. „Sto let máme právo volit a být voleny, tak doufám, že si svá práva nenecháme vzít. Ještě stále jsou země, kde jsou práva žen omezována,“ připomněla na svém FB Hahnová.

7.21 - Řada významných osobností regionu dorazila k urnám už v první volební den. Svou obálku odevzdal například hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, primátor Mostu Jan Paparega nebo senátor za Litoměřicko Hassan Mezian. Co dalšího se dělo? Prohlédněte si kompletní páteční přenos:

7.15 - Podle odhadů krajského úřadu z včerejšího večera je zatím zájem o tyto volby, i přes jejich důležitost, relativně slabý. V rámci celého Ústeckého kraje se hovoří o zhruba 28 procentech účasti. V konkrétních městech a obcích se však toto číslo velmi výrazně liší.

7.02 - Volební místnosti se otevřou v osm hodin ráno. Své hlasy poté můžete chodit odevzdávat až do 14. hodiny. S jejím úderem předsedové komisí volební místnosti opět uzamknou a začne počítání hlasů. To je oproti parlamentním nebo prezidentským volbám poměrně náročnější, proto se i výsledky očekávají až později večer.

7.00 - Dobré ráno, vítejte u kontinuálního zpravodajství z druhého dne komunálních voleb a senátních voleb v Ústeckém kraji. Také dnes budeme přinášet střípky a zajímavosti z dění v našich městech a obcích.