Jednání o novém vedení obce začnou mezi sedmi zvolenými zastupiteli v nejbližších dnech. Z vítězství se může radovat sdružení Za dynamický rozvoj obce Chuderov, které ve volbách získalo tři mandáty. Dva má Domov a po jednom Občanská demokratická strana a Nezávislí za Chuderovsko.

Lidé v Chuderově házeli hlasovací lístky do uren prakticky celou sobotu. Volby probíhaly od sedmi ráno do deseti večer. „Zatím lidé docela chodí, vypadá to, že by mohla být účast docela vysoká,“ sdělila v sobotu ráno členka volební komise. Nakonec se však ukázalo, že proti řádnému termínu voleb přišlo vyjádřit svůj názor o čtyřicet lidí méně. Loni volilo 531 obyvatel, letos 491.

Voleb do zastupitelstva se zúčastnilo 56,18 procent oprávněných voličů. „Trochu jsem se obával, kolik lidí přijde k volbám. V sobotu se ukázalo, že dění v obci není jejím obyvatelům lhostejné. Jsem rád, že byla taková účast,“ řekl exstarosta a jeden z nově zvolených zastupitelů Stanislav Kovář (Za dynamický rozvoj obce Chuderov).

Zastupitelé nyní povedou jednání o možné koalici. „Musíme se teprve sejít a jednat o tom, jak to bude dál,“ sdělila Arlena Nikoličová (Domov), která obec dosud vedla jako pověřenkyně s pravomocemi starosty. Podle jejího názoru existuje snaha navázat jednání o spolupráci.

„Zatím nechci nic konkrétního říkat, nechám si všechno projít hlavou. Své myšlenky zatím neventiluji ven. Pravdou ale je, že další jednání povedeme tento týden,“ reagoval Kovář.

Neshody mezi zastupiteli

Pokud by došlo k dohodě mezi uskupeními Domov a Za dynamický rozvoj, vznikla by koalice čítající pět zastupitelů. „Rozhodně nechceme, aby se opakovala situace z minulých voleb,“ dodala Nikoličová. Naráží tím na červencovou situaci, kdy se rozpadlo zastupitelstvo kvůli vzájemným neshodám mezi jeho členy. Na svůj mandát totiž rezignovali čtyři zastupitelé z uskupení Za Dynamický rozvoj Chuderova včetně tehdejšího starosty Kováře.

Zastupitelé poté pověřili Arlenu Nikoličovou, aby obec vedla do nových voleb. Podle jejího dřívějšího vyjádření stál za rozpadem zastupitelstva spor o investice. Jedna část zastupitelů totiž chce investovat do obnovy místních objektů, druhá se ovšem bojí zadlužení. Konkrétně šlo o dotaci na odkup a revitalizaci zdevastovaného areálu v Radešíně, demolici zchátralých panelových domů a vyhořelé hospody v Lipové, revitalizaci centra Chuderova, nové chodníky a pozemkové úpravy.

Exstarosta Kovář s těmito projekty nesouhlasil, údajně obec zadluží a jsou neperspektivní. Svou rezignaci zdůvodnil i nespoluprací a nesouladem mezi zastupiteli.

Zastupitelstvo Chuderova po volbách 2018

Domov: Michal Vejlupek, Josef Šindelář

Za dynamický rozvoj obce: Stanislav Kovář, Alena Kaltenböcková, Lubomír Šindelář, Radek Limr

Nezávislí: Lenka Poleníková

Zastupitelstvo Chuderova po volbách 2019

Domov: Arlena Nikoličová, Michal Vejlupek

Za dynamický rozvoj obce: Stanislav Kovář, Lubomír Šindelář, Lenka Pirková

Nezávislí: Jiří Beneš

Občanská demokratická strana: Pavel Sušický

Výsledky voleb v prosinci 2019



Volební účast: 56,18 %



Zisk stran v procentech:

Za Dynamický rozvoj obce Chuderov 39,42 %

Domov 30,86 %

Nezávislí za Chuderovsko 19,31 %

Občanská demokratická strana 10,42 %