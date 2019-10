Chuligáni a vagabundi obtěžují obyvatele Skřivánku. Scházejí se u prodejny v sousedství Panoramy a u večerky. Popíjejí alkohol na ulici navzdory vyhlášce, která to zakazuje. Hlučí, zůstává kolem nich nepořádek a nezřídka nechávají své psy pobíhat po okolí.

Městská policie Ústí nad Labem, ilustrační foto. | Foto: archiv

Není to poprvé, co zdejší lidé čelí partičkám nevychovanců. Vandalové tu už dříve poničili čerstvě vysázené stromky a opilci obtěžovali kolemjdoucí. V minulosti dokonce vznikla petice volající po zapsání všech ulic v lokalitě do seznamu míst, kde je zakázáno požívat alkohol na veřejnosti. Sem patří od loňského září.