Tím však starost o tohoto muže neskončila. Orientační dechová zkouška od policie ukázala pozitivní výsledek. "Následně byl muž převezen do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde lékař rozhodl o transportu muže do Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v Teplicích," dodal Novotný. Strážníci ještě asistovali u převozu na záchytku, protože muž byl agresivní.

Telefonát po půl desáté hodině dopoledne hovořil o tom, že se někdo před domem pokouší o sebepoškozování. "Po příjezdu na místo zde skutečně hlídka našla padesátiletého muže, který seděl na obrubníku a krvácel z levé horní končetiny, kde měl krvácející řezné rány ve spodní části předloktí. Hlídka ihned muži za pomoci tlakového obvazu zastavila krvácení. Poté na místo přijelo přivolané vozidlo zdravotní záchranné služby, která si od strážníků zraněného muže převzala do vlastní péče," uvedl Jan Novotný, zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem.

Oznámení o krvácejícím pořezaném muži přivedlo v sobotu 18. září hlídku ústecké městské policie do tamní ulice 17. listopadu.

