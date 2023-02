„Máme hotovou prováděcí dokumentaci. Po jejím zkontrolování můžeme konečně začít soutěžit zhotovitele. Může to trvat až půl roku,“ řekl krajský radní Tomáš Rieger (ODS). Už teď je projekt ve skluzu a to kvůli souvisejícím rekonstrukcím, které je nutné provést na objízdných trasách před uzavřením mostu. . „Je nezbytné, aby město Ústí nad Labem nejprve rekonstruovalo ulici Výstupní. To by dle slov pana primátora mělo být hotové do poloviny roku 2024. Do té doby my přepruhujeme okružní křižovatku pod Větruší, čímž dojde k jejímu zkapacitnění v požadovaných směrech, Ředitelství silnic a dálnic ještě musí opravit povrchy v ulici Přístavní a na komunikaci I. třídy č. 13 opravit dva mosty. Vše bude dle nejnovějšího časového plánu v letošním roce hotovo a nám už nebude nic bránit začít v příštím roce se stavbou provizorní lávky,“ dodal Rieger.