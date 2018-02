Oprava lokálky jde před sezonou do finále, zbývají desítky pražců

Informační technologie - Informační technologie Správce informačního(16 540 Kč)

Technici počítačových sítí a systémů Vedoucí pracovník IT útvaru. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16540 kč, mzda max. 29240 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem., Náplň práce: Organizování práce svých podřízených a zodpovědnost za funkčnost IT systému organizace, za výstavbu sítí IT, HW, SW pro zaměstnance organizace, za shromažďování dat za účelem správy a jejich zálohování, za zajištění kybernetické bezpečnosti, za zajištění ochrany dat dle Nařízení EU 2016/679 GDPR, zajištění řešení požadavků zaměstnanců na oblast IT, plánování rozpočtu nákladů a vytváření koncepce řešení IT organizace., Požadavky: VŠ vzdělání v oboru informační technologie, odborná znalost vztahující se k vykonávané funkci v oblasti IT, zkušenost s řízením skupiny zaměstnanců cca do 10 osob, praxe na obdobné pozici nejméně 5 let, samostatnost, rozhodnost, iniciativa, asertivita, komunikativnost, organizační schopnosti, orientace na výsledek, ŘP sk. B., Nabízíme smlouvu na dobu určitou s možným následným prodloužením. , Telefonicy si sjednat osobní jednání.. Pracoviště: Zdravotní ústav se sídlem v ústí nad labem - 01 (sídlo), Moskevská, č.p. 1531, 400 01 Ústí nad Labem 1. Informace: Jitka Semencová, +420 482 411 652.