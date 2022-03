Řidiči, pozor. Opravy na mostě v Soběchlebech odkloní auta i linkové autobusy

Na silnici z Teplic do Ústí označené jako I/13 budou letos železničáři opravovat most v Soběchlebech. V rámci prací je tu až do října naplánováno několik dílčích uzavírek pro provoz na této propojce Teplic, Ústí a Děčína. Zejména o víkendech. Deníku to potvrdil Dušan Gavenda ze Správy železnic.

První větší omezení provozu je tu naplánováno od pátku 1. do neděle 3. dubna. V pátek by silnici měli uzavřít večer v 18 hodin. Zprovozněná bude opět v neděli po 18. hodině. S tím také souvisí výlukový provoz linkových autobusů. „Z důvodu rekonstrukce železničního mostu v Soběchlebech dochází k výluce autobusové linky 488,“ informuje na svých webových stránkách Krajský úřad Ústeckého kraje. Autobus bude uzavřené místo objíždět přes Krupku až do Chlumce. Objízdné trasy budou i pro auta. Lépe uzavíratelný otvor, méně zápachu. Nové kontejnery v zemi budou už v létě „Práce na mostě jsou součástí celkové rekonstrukce železniční trati v délce zhruba 5,1 kilometru od stanice Chabařovice až k přemostění Riegrovy ulice v Teplicích, která mimo jiné přinese zvýšení rychlosti až na 135 km/h,“ uvádí mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Podle něj byla realizace stavby vysoutěžena za přibližně 1,4 miliardy korun a probíhá dílčími pracemi už od roku 2020. „Největší část prací se bude realizovat letos, úpravy stanice Bohosudov potom budou pokračovat ještě i v příštím roce,“ dodává.

