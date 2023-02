Dopravu zde zkomplikuje i to, že právě po silnici I/13 přes Libouchec a Jílové povede objízdná trasa pro tranzit po dobu opravy mostu Dr. Edvarda Beneše v Ústí. Rekonstruovaný mostek v Jílovém je dokonce jednou z podmínek nutných pro zahájení opravy mostu ústeckého. „Máme hotovou prováděcí dokumentaci. Po jejím zkontrolování můžeme konečně začít soutěžit zhotovitele,“ uvedl krajský radní Tomáš Rieger k rekonstrukci ústeckého mostu s tím, že soutěž takového rozsahu bude pravděpodobně trvat půl roku. „Bohužel se kvůli souvisejícím rekonstrukcím, které je nutné provést na objízdných trasách před uzavřením ústeckého mostu, opět dostáváme do skluzu,“ poznamenal Rieger.

Je totiž nezbytné, aby město Ústí nad Labem nejprve opravilo ulici Výstupní. To by mělo být hotové do poloviny roku 2024. Do té doby kraj přepruhuje okružní křižovatku pod Větruší, čímž ji zkapacitní v požadovaných směrech. Další v plánu je rekonstrukce povrchů v ulici Přístavní a právě oprava mostu v Jílovém, které provede ŘSD.

Lidi žijící podél objízdné trasy tak čeká dopravní peklo. Petr Kučera bydlí v Libouchci kousek od odbočky na Petrovice, a jakmile se dozvěděl, co ho v blízké budoucnosti čeká, rázem ho přešla dobrá nálada. „V létě budeme muset mít zavřená okna a koupíme si klimatizaci s pračkou vzduchu. Ten prach, který budou kamiony vířit, to musíte denně uklízet. Praská nám stěna domu a kamiony to jen urychlí. U baráku máme kanál, kam jsou svedeny přípojky pro tři domy. Bouchá to strašně, to jsou hrozné rány. Nedávno to opravili a celé betonovali, ale už to zase klesá, je tam zase louže. A co bezpečnost? Kolikrát i čtvrt hodiny čekání, než silnici přejdeme, nebo na ni autem odbočíme. No a obchvat, o tom se mluví 15 let a kde nic, tu nic,“ povzdechl si.

„Pomůže jen obchvat“

Starosta Libouchce Jiří Bolík na informaci o opravě mostku v Jílovém reagoval s vědomím vlastní bezmocnosti. „To si nikdo nedovede ani představit, jak moc si lidé oddechli, když byl na mostech omezen průjezd podle váhy. Přitom ani to není ideální, ale je to aspoň snesitelné. S kolegy radními jsme mluvili o tom, jaké máme šance něco změnit, ale všechno hraje v náš neprospěch. Kde bychom se proti tomu všemu mohli ohradit? Kontaktovat senátora? Ale jak by mohl vůbec pomoci? Jediné, co pomůže, bude stavba obchvatu,“ povzdechl si.

Nová silnice je ovšem pro místní nedostižný ideál. I pro Radomíra Fedorjaka. Ten poznamenal, že zná kamionovou dopravu, sám s ní jezdil. Rozumí tedy oběma stranám problému. „Snažil jsem se být ve vesnicích ohleduplný. Ne všichni kamioňáci ale bývají takoví a jezdí rychle. Problém taky je, že si nedovedu představit, kudy jinudy by ta objízdná trasa během opravy ústeckého mostu mohla vést. Jiná šance není, silnice přes Sněžník na Děčínsku je úzká, sotva se tam vyhnou dvě osobní auta a ani není přizpůsobená na takovou zátěž, za chvíli by měla utrhané krajnice a podobně,“ zamýšlel se.

Sám prý má vnučku, a když si uvědomí, že je velmi složité „třináctku“ přejít, má obavy, aby se jí něco nestalo. „Jeden řidič u zebry zastaví, další jen dá blinkr, objede ji a pokračuje v jízdě. Příčné prahy sem prý dát nelze. Omezení rychlosti na třicet by sice pomohlo, ale oni ho stejně nebudou respektovat. Kolikrát tu, hlavně v noci, jezdí mnohem rychleji než padesátkou. To by tu musely být kamery, policie a tak dál, aby se rozkřiklo, že to tu funguje a pokuty padají jedna za druhou,“ dodal.

Rovněž zdejší obyvatel Rudolf Réhn si myslí, že silnice na tak velkou zátěž není stavěná. Bojí se, že tu kamiony brzy vyjezdí koleje, že nebudou dodržovat rychlostní omezení, hovoří o škole a přechodech pro chodce. „Slyším, když jede kolem autobus, natož kamiony. Mám servis u silnice, odbočení na ni a z ní vůbec není legrace. Kamiony tu jsou velký problém. Když jsem se nastěhoval, byl tu klid a bylo to super. Pak sem začaly jezdit dodávky a provoz narůstal. Já mám obavy, aby nebylo víc nehod a úrazů. Pomohly by semafory? To ale zase bude způsobovat ucpávání silnice a kolony,“ řekl.

Jako absolutní peklo vnímá návrat kamionů Václav Honsa, který bydlí těsně u silnice. „Mám před barákem autobusovou zastávku. Děsím se návratu kamionů extrémně, dost dobře si to nedovedu představit. Z hlediska bezpečnosti je problémem i dnes přejít přes přechod a jet autem od domu. Co statika domů, jsou už docela staré. Velká auta tomu moc nedodají,“ předeslal.

ŘSD prozatím nezveřejnilo přesný termín oprav objektů na zamýšlené objízdné trase, včetně mostku v Jílovém, jsou ale zahrnuté v plánu investic na letošek. „O termínu zahájení a průběhu jednotlivých akcí budeme informovat,“ sdělila mluvčí ŘSD Dana Zikešová.

Tři trasy obchvatu

Co se obchvatu týká, největší debata se kolem něj rozšířila před deseti lety, kdy vzniklo Fórum občanských sdružení a zástupců petic, které bojovalo proti jeho původně navrhované trase ze stejného důvodu, jako v Libouchci doufají v jeho stavbu. Tedy kvůli neúměrné dopravní zátěži. Dodnes existují tři varianty trasy, které Fórum prosazuje ke kvalifikovanému posouzení. První, ústecká varianta, která se stavebně rovná variantě nulové, je doplněna organizačními opatřeními. V podstatě vede trasu I/13 po silnici I/62 podél Labe z Ústí nad Labem a dále pak po silnici II/613 na dálnici D8. Další varianta, takzvaná zelená, jejíž studie byla v minulosti odborně zpracována ministerstvem životního prostředí, začíná na silnici I/62 jižně od Vilsnice. Dále je vedena estakádou přes trať železničního koridoru a areálu firem Četrans a Bohemia Cargo a využívá stopu silnice III/25381 v délce půl kilometru. Od ní se pak odklání a vstupuje do tunelu délky 2,3 km. Západní portál tunelu ústí u zemědělského areálu v Horním Jílovém.

Varianta C, podle Fóra nejméně vhodná, avšak z hlediska obyvatel ještě akceptovatelná, se v oblasti Chrochvic odklání od silnice I/62 a vstupuje do tunelu délky 2,75 km, jenž pak ústí na západním úbočí Popovického vrchu. „Trasa pak klesá po severním svahu vrchu Klobouk a za železniční stanicí Jílové pokračuje v souběhu s tratí,“ uvádí Fórum na svém webu.