Kvůli rekonstrukci mostu Dr. Edvarda Beneše nakoupí Ústí nad Labem devět nových hybridních trolejbusů. Cestující budou po dobu oprav přepravovat po nedalekém Mariánském mostě. Město za trolejbusy zaplatí téměř 185 milionů korun.

Práce na Benešově mostě začnou v polovině roku 2020. Zajímavostí bude technické řešení opravy důležité dopravní tepny v krajské metropoli. „Celá vozovka zde bude vysunuta, zlikvidována a následně se nasune nová konstrukce. Na mostě zůstanou oblouky, táhla a předmostí. Na opravě se město podílet nebude,“ upřesnil primátor Petr Nedvědický (ANO).

Most bude po dobu opravy pro dopravu uzavřený, spojení MHD se Střekovem proto zajistí právě hybridní trolejbusy, které se před Mariánským mostem odpojí z trakce, přejedou konstrukci na baterii a poté se opět napojí na trakční vedení. Pěším bude sloužit provizorní lávka s bezbariérovým přístupem vystavěná mezi oběma mosty přes Labe.

Jak vyplývá ze smlouvy, kterou za dopravce podepsal výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí Libor Turek a člen představenstva Škoda Electric Karel Majer, lhůta na dodání nových trolejbusů je 400 dní od podepsání dokumentu. „Lhůta vyprší před koncem letošního roku. Vozy nám dodají ve třech až čtyřech samostatných dodávkách po dvou až třech kusech,“ doplnila mluvčí dopravního podniku Jana Dvořáková.

V současné době probíhá modelace dopravního proudu po Mariánském mostě, kde největším problémem může být podle představitelů města nákladní i tranzitní doprava. Ta by měla být odkláněna přes Krásné Březno, aby se vyhnula centru Ústí nad Labem.

Oprava spolkne 200 milionů

Podle odhadů Ústeckého kraje, kterému most patří, vyjdou práce na generální opravě Benešova mostu na zhruba 200 milionů korun. Rozšířený most nabídne po rekonstrukci i bezpečný pruh pro cyklisty. Práce by podle krajského radního Ladislava Drlého měly trvat zhruba tři stavební období.

Obnovu vozového parku v krajské metropoli vítá ústecký zastupitel Martin Hausenblas (PRO! Ústí). „Město by postupně mělo přejít na elektřinu, plyn a vodík a odklonit se od nafty a benzínu,“ zastává názor Hausenblas.

Dopravce omladil vozový park MHD v posledních pěti letech i nákupem třiceti autobusů značky Iveco Urbanway, šestnácti trolejbusů Škoda 28Tr Solaris a rovněž deseti trolejbusů Škoda 27 Tr Solaris.

Autor: Tomáš Prchal