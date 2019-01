Ústí nad Labem - Rada města Ústí nad Labem rozhodla o vyhlášení veřejné zakázky na velkoplošnou opravu komunikací v městském obvodě Severní Terasa v maximální výši plnění 1,2 milionu korun.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Filip Vlček

Práce na opravě vozovek by měly probíhat od května do konce června tohoto roku v lokalitách SO 01 parkoviště Větrná a SO 02 Bratří Veverků.

