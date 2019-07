Otevřená rána na tváři Střekova. To je pro mnohé zdejší obyvatele čtyřicet let devastovaná silnice v Žukovově ulici. Ta vede skrz areál bývalé Setuzy na Novodsedlické náměstí. Odtud na ni navazují serpentýny na „okály“ a Novou Ves. Ani tato silnice na tom není dvakrát dobře a obyvatelé obou místních částí po její důkladné rekonstrukci volají už mnoho let.

Je totiž jedinou spojnicí s jejich domovy a kdyby o ni přišli, byli by odsouzeni jezdit oklikou od Nového krematoria serpentinami na Kojetice s odbočkou na Novou Ves a většina poté ještě směrem dolů k bílým řadovým domkům – okálům.

Na tuto situaci upozorňuje zdejší obyvatel a krajský sociálně demokratický zastupitel Zbyněk Svoboda. „Existují projekty na přeměnu Žukovovky v muzejní ulici, ale to by v areálu Setuzy musel podnikat bohatý podnikatel srdcař, jako byli například Schichtové, kteří tu fabriku založili. Omezovat provoz, jak o tom hovoří ústecký odbor dopravy, nepovažuji za rozumné. Kolem kostela jsou paneláky, činžáky a v dolní části jezdí kamiony do podniků,“ upozornil.

Jak totiž vysvětlil šéf odboru dopravy ústeckého magistrátu Dalibor Dařílek, město by rádo omezilo v Žukovově ulici provoz. „Domnívám se, že bychom neměli provést opravy v jejím současném rozsahu, protože to není hlavní spojnice, neměla by být dálnicí centrem Střekova a zkracovat cestu na jeho horní část. Máme hotové kapacitní silnice okolo Střekova. Je to ale ještě na širší diskusi,“ poznamenal s tím, že je hotová studie, která by pomohla Žukovovu přebudovat na „muzejní“ ulici, odkazující na její slavnou průmyslovou minulost.

Generální oprava může stát až sto milionů

Podle ústeckého primátora Petra Nedvědického (ANO 2011) už je hotový geologický průzkum podloží této hlavní střekovské dopravní tepny. „Nebudeme si nic nalhávat, spokojen se stavem Žukovovy ulice nejsem. Je to velký problém, potřebuje nutně generální opravu, dosáhne přibližně stovky milionů korun. To není na okamžité řešení,“ podotkl Nedvědický.

Na to reagoval zastupitel Svoboda s tím, že mu ta částka přijde příliš vysoká. „Určitě to ani nebudou opravovat vcelku, ale bylo by potřeba alespoň opravit horní část, kdy bydlí poměrně dost lidí. Podobně jako s Novoveskou, kde silnice, pokud ujede, nedostaneme se domů. Nejezdí nám tam ani MHD. Ale mluvil jsem na střekovském zastupitelstvu s primátorem a ten mi říkal, že ji chtějí opravit příští rok, tak snad se dočkáme,“ zadoufal Svoboda.

Informaci potvrdil i Dařílek s tím, že i na Novoveskou už je hotový geologický průzkum. „Ujíždí nám tam svah i s kusem krajnice. Rádi bychom měli letos hotový projekt i výběrové řízení na sanaci a opravy,“ informoval šéf odboru dopravy.

Střekovský starosta Petr Vinš (ZLS) slíbil, že se pokusí vyjednat, aby opravy Novoveské byly prováděny tak, aby se místní dostali domů. „Snad se to obejde bez úplných uzavírek a pokud to jinak nepůjde, tak aby trvaly jen co možná nejkratší, nezbytně nutnou dobu,“ dodal Vinš.