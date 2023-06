Jak vysvětlil ústecký radní Pavel Tošovský, který má podobné projekty na starosti, pokud půjde všechno podle plánu, mohlo by se to spustit na podzim letošního roku. „Přesné datum ještě samozřejmě neznáme. Záleží na tom, jak úspěšní budeme při získávání dotace. Poprvé, kdy jsme žádali o peníze z EU, se to nepovedlo. Tak uvidíme nyní. My bychom rádi takovým způsobem ocenili Ústečany, kteří se snaží město zvelebovat,“ vysvětloval s tím, že výpomoc městu by samozřejmě neměla být nahodilá. „Vznikne soupis majetku a věcí, spolu s kontrolními mechanismy, co a kde lze za virtuální měnu pro město udělat. Některá údržba, která vypadá jednoduše, ve skutečnosti vyžaduje odborníky,“ poznamenal.

V ústeckém muzeu můžete besedovat se známým šlechticem Kinským

Autory projektu s názvem UČEK jsou úředníci Marek Koníř a Tomáš Kočí. „Inspirace pochází ze zahraničí. Osobně jsem to viděl na prezentaci ve Valašském Meziříčí s tím, že to praktikují v Holandsku. Kolega to zase viděl v rumunském městě. Ve finále se to všem líbilo. Nejdříve jsme to probrali s řediteli. Pilot by měl být ve spolupráci se školou, popřípadě s domem seniorů. Například za spolupráci při údržbě zeleně. Do budoucna bychom chtěli připravit návaznost na městské služby, tady jde o nějaký ten marketing, kde by ředitelé městských organizací věnovali do projektu nějaké vstupenky. Nezaznamenali jsme žádný negativní ohlas, všichni spíš přemýšlí, jak to připravit legislativně. Například, aby lidé neodstraňovali poškozené nebo nepatřičné samolepky ze zastávek a nepoškodili při tom sklo a podobně,“ přiblížil Kočí.

Tenhle steak nejezte. Marinovaná krkovička z Albertu obsahovala salmonelu

Příznivě se na nápad dívá i městská opozice. Například lídr klubu PRO! Ústí Richard Loskot považuje projekt za dobrý. „Posouvá to lidi blíž k městu. Předpokládám, že jakmile to spustí, bude tak rok trvat, než ten systém odladí, protože to má svá úskalí. Bude třeba nutné nastavit meze takové spolupráce. Nelze, aby město najednou začalo předpokládat, že se lidi budou starat o údržbu ve veřejném prostoru. Musí to být věci drobné, domluvené s odbory magistrátu. Ještě mi dovolte říci, že lidé by takto měli být motivováni spíš za uspořádání společenských a kulturních aktivit, než za opravu majetku, o který se má starat především samo město. Je třeba také ocenit snahu úředníků, kteří to vymysleli,“ upozornil.

Za podporu komunitního života projekt považuje i zastupitelka a zároveň neštěmická starostka Yveta Tomková. „Vnímám to tak, že je to velmi hezké. Bude to motivovat lidi, aby si víc všímali svého okolí. Jsem pro. Pokud je někdo aktivní a záleží mu na tom, kde žije, měl by za to být nějak odměněn,“ myslí si Tomková.

VIDEO: Asfalt položen, změny v řádech se ruší. Mezní ulicí opět jezdí trolejbusy

Trochu rozporuplněji o tom diskutují lidé na sociálních sítích. Připomínají, jak se chovají k městskému mobiliáři obyvatelé sociálně vyloučených lokalit. Zmiňují třeba sídliště v Mojžíři. „Nevím no, už léta sbírám odpadky na Střížáku, které jsem tam mimochodem nenaházela já, a ruce mi z toho neupadly. Proč ne. Bojím se ale, že někteří lidé najdou cestu, jak získávat bonusy bez práce,“ varovala uživatelka Facebooku, která se zde představuje jako Karina Holina. Podobně Lili Beutelová napsala, že projekt je vlastně skvělý nápad. „Kdyby všechno fungovalo a tohle byl bonus pro lidi, co o něj stojí. Bohužel to spíš vypadá, že město chce od obyvatel, aby udělali zadarmo cizí práci,“ dodala.

Mohlo by vás zajímat: Na ústeckém náměstí vyhrává kapela šesti muzikantů

Zdroj: Pigula Topi

VIDEO: Na ústeckém náměstí vyhrává kapela šesti muzikantů, jak se vám líbí?