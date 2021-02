Primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický tento bod stáhl z programu jednání. Původně by totiž stačilo, aby veřejnou zakázku vyhlásila městské rada, ta ale od prosince měla tuto kompetenci odebranou rozhodnutím zastupitelů.

V pondělí však po změně ve vedení Ústí radním tuto pravomoc opět vrátili. To ale poněkud znepokojuje obyvatele Vaňova, jelikož sněžení a střídání teplot je přesně tím katalyzátorem pohybu sesuvů, jehož se obávají. „Zatím jsme měli štěstí a nic se nestalo. Doufejme, že nám vydrží do doby, než budou kotvy opěrné zdi opravené. Už to trvá více než rok,“ poznamenal předseda spolku Občané Vaňova Július Béreš.