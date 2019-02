Svérázný podnikatel Boris Rudý skupuje a opravuje domy ve vyloučené lokalitě v Předlicích v Ústí nad Labem. Byty následně pronajímá za ďábelskou cenu 66,6 korun za metr čtvereční. Vede ho k tomu levicové politické přesvědčení i solidárnost s lidmi, kteří nemají moc peněz.

Strhující příběh o nevšedním podnikání předlického developera už několikrát obletěl republiku. „Protože jsem poslední dobou vystupoval v médiích, spekulanti začali šroubovat cenové nabídky a nastrkovat bílé koně. Dva nebo tři domy v Předlicích, o které jsem měl zájem, mi bohužel kvůli tomu utekly,“ popisuje Rudý, který nedávno dokončil opravu dalšího „domu hrůzy“ v ulici Majakovského. V něm už bydlí noví nájemníci.

Měsíce dřiny spojené s opravou nemovitostí ovšem mnohdy končí i hořkým zklamáním. Dokazují to i snímky, které ukazují, jak mu dnes už bývalí nájemníci poničili byt, který jim pronajímal. Špína, nepořádek, rozřezané matrace i zdevastovaný interiér. I takhle se někteří k bytům chovají.

„Jestli o mně uslyšíte, že jsem zlý a vyhazuji nájemníky, tak ano, přitvrdil jsem a za poslední dva roky se změnil. Vyházel jsem půlku baráků, ale stačí kouknout na fotky, jaké špíny vyhazuji. To, že mě pomlouvají, mě vůbec netrápí,“ vzkazuje Rudý přes svůj facebookový profil, kam fotografie pověsil.

„Neplatiči mi dluží dohromady už přes 200 tisíc korun a vím, že ty peníze od nich nikdy neuvidím. Něco jako naštvání nebo frustrace z toho, že si lidé neváží možnosti, kterou jim nabídnu, když jsou na dně nebo na ulici, u mě občas někdy proběhne. Ale pak potkám třeba jiného slušného nájemníka, který je u mě už nějaký ten pátek, a vím, že stojí za to pokračovat dál. Někdy prostě narazíte na dobré a někdy na špatné lidi,“ komentuje předlický developer, kterého prý podobné excesy v jeho aktivitách neodradí.

Lidé se tu zdrží jen chvíli

Za častým nepořádkem a vybydlenými domy v četných lokalitách v Ústeckém kraji vidí zejména nezájem k okolí a vysokou fluktuaci nájemníků. „Třeba Předlicemi projde hodně lidí jen jako nádražím - chvíli se zdrží a pak jedou dál a ti jsou nejhorší. Často jde o lidi ze slovenských osad, podobných indickým slumům. Nemají naučené základní hygienické návyky, neváží si bytů, postupně je demolují a rozprodávají. Zažil jsem i rodinu, která nevěděla, co je to WC a elektřina. Opravdu otřesné,“ líčí Rudý.

Nájemníky si prý i nadále bude vybírat dle svého pocitu a sympatie. „Jsou lidé, kteří si ničeho neváží anebo si myslí, že jsem tak hodný, až jsem blbý, a vše jim prominu. To jsou případy právě těch dlužníků. Jelikož jde většinou o sociálně slabé, tak není kolikrát co vymáhat, takže nastupuje vyhazov z bytu,“ míní Rudý, který první dům v Předlicích koupil v roce 2012.

„Samotné investice jsou složité, protože dělám, respektive dělal jsem na všech domech naráz. V domě, který jsem myslel, že mám hotový, jsem třeba nedávno musel kupovat nový kotel a kvůli tomu předělávat rozvody. Takže fuč bylo 20 tisíc, které bych jinak použil na jiný dům,“ vysvětluje Rudý, který si po špatných zkušenostech s řemeslníky dělá všechny opravy domů sám.

„Jsem vyučený automechanik autoelektrikář, takže mám strojařskou praxi i základy elektřiny. Navíc jsem původem z vesnice, kde se vždy vedlo k tomu, aby byli lidé soběstační, takže další věci umím od dědy. Prakticky všechny strojařské zkušenosti mám z domova nebo ze školy. Věci, co jsem neuměl, jsem se naučil tak, že jsem si pozval profesionála v daném oboru a koukal mu pod ruce, učil se a ptal se. Když se chce, tak to jde,“ tvrdí Rudý.

Jeho aktivity oceňuje i ředitel krajské pobočky Člověka v tísni Vít Kučera. „Klienty si nachází sám. Má nízké a férové nájemné, které je nižší než všude okolo, a není to žádný obchodník s chudobou. Kdyby se takhle jako on chovali i ostatní, tak by to v Předlicích bylo mnohem lepší,“ dodává Kučera.

Činnost Rudého pochválil i zastupitel Karel Karika. „Jsem velice rád, když lidé jako Boris Rudý v Předlicích působí, pomáhá tím totiž nejen lidem, ale i samosprávě, když ruinu koupí a opraví ji,“ uzavírá Karika.

Tomáš Vlach: Sestěhovávání sociálně slabých do Ústí musí přestat

Ústí nad Labem, Trmice - Města Ústí nad Labem a Trmice využila pravomoc danou novelou zákona o hmotné nouzi a prohlásila své katastry za oblast se zvýšeným výskytem sociálně negativních jevů. To znamená, že lidé, kteří budou chtít uzavřít novou nájemní smlouvu nebo ti, kteří se do měst přistěhují, nedostanou sociální dávku doplatek na bydlení. Města tak chtějí zamezit obchodu s chudobou. Opatření nabyde platnost podle slov náměstka ústeckého primátora Tomáše Vlacha (ANO 2011) 4. března 2019.

Ústí nad Labem a Trmice přitvrdí v boji proti masivnímu přílivu sociálně slabých, kteří do obou měst přicházejí zejména ze Slovenska. Co je konkrétním důvodem vyhlášení takzvaného opatření obecné povahy?

Bezdoplatkové zóny jsme loni vyhlásili nejdříve jen v některých částech města, zejména těch problematických, a to na základě analýz jako je roční zpráva o užívání drog, hazardním hraní či přehledech kriminality. Nakonec se ale ukázalo, že jde o problém přesahující tyto lokality, proto byla vyhlášena bezdoplatková zóna na celé město.

Není to příliš razantní krok?

Jako město jsme museli splnit všechny zákonné náležitosti, které jsme konzultovali s Policií ČR či magistrátním odborem sociálních věcí. A tato doporučení nelze opomíjet už proto, že jejich pracovníci jsou každý den v terénu a mají o situaci perfektní přehled. Jejich stanoviska byla kladná.

Jaké konkrétní důvody kromě obchodu s chudobou byly impulsem pro zavedení tohoto opatření?

Hlavním záměrem je snížit výskyt nežádoucích jevů, který souvisí jednak s kriminalitou, ale také se zneužíváním návykových látek. A to se nedaří v případech, kdy podnikatelé s chudobou sestěhovávají do Ústí z jiných míst republiky převážně problémové osoby. Ty zde narušují veřejný pořádek a opatření obecné povahy je jednou z mála možností, které jsme mohli využít. S poslankyní Evou Fialovou rovněž lobujeme na Ministerstvu práce a sociálních věcí za systémové změny, které by městu pomohly po legislativní stránce. Myslím, že i všichni poslanci za Ústecký kraj zdůrazňují stále více specifika našeho regionu v Poslanecké sněmovně.

Manévrovací prostor pro spekulanty, kteří sem přivádějí sociálně slabé a vydělávají pak na dávkách vyplácených státem za nehorázné nájemné, by se tak měl zúžit. Věříte tomu?

Částečně ano, ale souvisí to i s aktivní politikou města, která bude založena na budování bytového fondu. Město musí vytvořit protiváhu obchodníků s chudobou a být schopné nabídnout byty za nájemné v místě obvyklé a nikoliv aby rodina platila za 1+1 v dezolátním stavu 16 tisíc korun měsíčně.

Neobáváte se, že problematiku sociálně nežádoucích jevů pouze odsunete za katastr obou měst?

Pokud bezdoplatková zóna funguje, je to určitý tlak na nájemce, aby se chovali slušně, nenarušovali veřejný pořádek a spolupracovali s městem. Jinak by jim hrozilo, že o bydlení na území města můžou přijít včetně doplatku. Zatím žádné signály, že by se „sociální turistika“ přesouvala do okolních měst, nemáme. Jenom ve dvou krajích republiky už není město z bezdoplatkovou zónou. Jiné páky na lidi, kteří narušují veřejný pořádek, v tuto chvíli nemáme.

Podle kritiků ale toto opatření městu nepomůže, výskyt sociálně negativních jevů se prohloubí, a ještě znevýhodní nejchudší skupiny obyvatel. Jak to vnímáte?

Škoda je, že tito lidé říkají, co nepomůže, ale nepřicházejí s nějakým systémovým řešením, které by pomohlo. My budeme nyní monitorovat, jaké mají bezdoplatkové zóny dopady. Rád tyto kritiky pozvu do Ústí a seznámím je s aktuální situací. Navíc lidé nepřijdou o příspěvky na bydlení, ale jen o doplatky zneužívané obchodníky s chudobou. Sestěhovávání sociálně slabých do Ústí prostě musí přestat. Navíc bezdoplatková zóna nemá vliv na pobytová zařízení sociálních služeb jako jsou domovy pro seniory či azylová zařízení.

Přistoupí město k výkupu nemovitostí, které by v nabídkách realitních společností mohli využít spekulanti?

Já navrhuji využít v této souvislosti dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj, kde je možné čerpat až stoprocentní dotaci právě na výkup sociálních bytů tak, abychom měli možnost ovlivnit cílovou skupinu, pro kterou jsou určeny.

Tomáš Prchal