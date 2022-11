Když chcete sjet pod kopec během pošmourného mlžného rána Novoveskou ulicí, musíte si dát pozor. Jsou tu široké pásy bílé tmy, která je hlubší, než jiné. Když k tomu přičtete záplaty, výmoly a sesuvem „ohlodanou“ krajnici s povalenou značkou, nezbude vám, než jet krokem. O pár metrů níž najednou vyjedete z mlhavé poklice ústecké kotliny, a když už si myslíte, že máte vyhráno, drncání vlnek a děr v Žukovově vás hodně rychle vyvede z omylu. Obě silnice už desítky let nezažily důkladnou rekonstrukci. Pak ještě postojíte na přejezdu vlečky v Setuze, kde budete pět minut mačkat čudlík okénka, než vám dojde, že zápach z výroby proniká i do zavřeného auta.

O další padesát metrů dál vás zastaví závory železničního přejezdu. Tady vás definitivně přejde dobrá nálada, když budete na jejich zvednutí čekat až pět minut po průjezdu posledního vagónu. Pohled na kolonu před Benešovým mostem a zatravněné proluky u soudu, kde dodnes nestojí obchodní centrum navzdory souhlasnému referendu a slibům, je už jen takovou nesladkou třešničkou na dortu. Přesně takové ráno zážívá velká část obyvatel Střekova každý den. Tahle městská čtvrť prostě skomírá, navzdory tomu, že v jejím obvodním zastupitelstvu usedá část městského vedení. Místní lidé už pěkných pár let přemýšlí, čím si vlastně takový přístup zasloužili.

Ti, co bydlí v horní části obvodu, musí třeba na autobusovou často šlapat pěkný kus cesty. Hlavně ti pod Novou Vsí na okálech, ve vilkách okolo hradu a dalších místech. „O MHD nemá cenu se vůbec bavit. Prý to nejde. Ale točna je hned na křižovatce a trolejbus sem klidně mohl od poslední cesty jezdit. Místo toho ho tehdy při stavbě nelogicky zatočili po hlavní dolů ke hřbitovu. Tak třeba sem začnou jezdit ty slavné vodíkové autobusy. Zatím ale my, co bydlíme kolem zastávky Střekov II, máme jen linku 9 s hodinovým intervalem. No a těm nahoře na okálech vůbec ten ostrý nahoru kopec nezávidím,“ vysvětloval starší Střekovan, který venčil v okolí zastávky psa. Představil se jako Jaroslav.

Na opravu obou ulic si budou muset Střekováci ještě chvíli počkat. Příští rok hotové nebudou ani podle ústeckého primátora a zároveň střekovského zastupitele Petra Nedvědického. V jednom případě se ale blýská na lepší časy. „Příští rok určitě ne. Novoveskou ulici si sami obyvatelé svým odmítnutím parcelních úprav potřebných pro komplexní rekonstrukci znemožnili a tím ukončili. Bude provedena oprava jediného úseku, která však nevyřeší celkový stav. U Žukovovy je stav podstatně lepší, je hotova studie a v příštím roce by mělo být zahájeno projektování, v roce 2024 výběr zhotovitele a v roce 2025 zahájena stavba,“ informoval v rozhovoru pro Ústecký deník.

Střekov vlastně vyrostl okolo Schichtovy fabriky, později přejmenované na Setuza. Bývala to malé vesnička pod stejnojmenným hradem. Spojením s Kramoly, Novosedlicemi, Brnou, Valtířovem a dalšími vesnicemi v okolí vzniklo samostatné město, které po obsazení pohraničí, takzvaných Sudet německou armádou připojilo nacistické vedení direktivně k Ústí nad Labem. Tohle dědictví prý negativně ovlivňuje osudy městského obvodu do současnosti.

Obvodu kromě obchodního centra chybí dnes i přirozené centrum, jako je například Lidické náměstí. Velké akce a farmářské trhy se roky odehrávaly právě na proluce, kde by mělo snad jednou vyrůst obchodní centrum s Lidlem. Prozatím jsou zdejší lidé odkázaní jen na jediný Penny market. Postupně odsud zmizely lékárny, menší samoobsluhy a další obchody. Zbylo jich tu jen pár a ty živoří. „Každý na nás kašle. Hlavně, že v Krásňáku staví další supermarket a tady nic. Abychom jezdili do Trmic nebo na Klíši. To taky stojí peníze. Tady bydlí tisíce lidí, proč to tady nejde,“ rozčílila se třeba Michaela, která bydlí na Kamenném Vrchu. „Třeba zrovna u nás. Poštu a hospodu tady sice máme, ale jen dvě vietnamské večerky a všichni víme, jak to chodí. Ta hospoda je důkaz, že by se tu obchodní centrum uživilo, nikdy nezkrachovala a to lidi moc peněz nemají,“ poukázala.

Za pravdu zdejším lidem dávají všichni komunální politici. Zdejší starosta Pavel Peterka se dal slyšet, že stavbu obchodního centra považuje za naprosto klíčovou záležitost, třeba kvůli potřebě funkční lékárny, nebo dalších služeb. Stavbu projednal tento týden s investorem, Saller Group. „Stavět chtějí. Oni ale teď řeší technické záležitosti a dokumentaci. Musí navrhnout dopravní opatření, jelikož zmizí jedna z těch silnic. Potřebují malou změnu v územním plánu, ta by mohla být hotová do konce roku, potom musejí připravit územní studii a podobně,“ vysvětloval s tím, že vlastně každého na Střekově zajímá, kdy konečně obchodní centrum vyroste. „Za mne je to na dobré cestě,“ dodal.