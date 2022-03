Radní také schválili přidělení zakázek na velkoplošné opravy vozovek v ulicích Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici. Provede je společnost Strabag, která nabídla, že práce provede za něco málo přes půl milionu korun. Silnice čekají velkoplošné výměny obrusné vrstvy vozovek. Práce začnou od 16. května skončí 29. června 2022.

Zdroj: Deník

Stejnému dodavateli byla přidělena i veřejná zakázka na velkoplošnou opravu vozovky v Jizerské ulici za více než 1,7 milionu bez DPH. Práce by měly být provedeny od 19. května do 15. července. Také obyvatelé ulice Puškinova se dočkají opravy, ta bude stát něco málo přes 900 tisíc korun. Opravován bude úsek od ulice Žukovova až k ulici Máchova a to v době od 15. dubna do 30. června. Na rekonstrukci čekají ulice Školní, Návětrná, Vojnovičova za přibližně 12,3 milionu. Zakázku ale město pozastavilo kvůli nechuti místních vůči kácení stromů a kvůli sýčkovi, který tu má hnízdit.

Podobně kraj plánuje podle Jana Sýkory z ústeckého provozu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje (SÚS). „Letos chceme opravit přejezd k ocelárně na silnici 25350, úsek bude nutno vyspravit a bude se rušit. Předpoklad nákladů vystoupal 1,3 milionu korun. Další důležitou rekonstrukcí je výměna povrchu silnice z Předlic ke Globusu za zhruba 9 milionu korun,“ vysvětloval.

Stejně tak čeká opravy Teplicou ulici v Chabařovicích za asi 5,5 milionu korun. „Náročná na logistiku a dopravní obslužnost bude oprava počátku silnic v Opletalově a Seifertově ulici v Neštěmicích za asi 4,8 milionu korun. Je to tam silně zatížené dopravou, jsou tu troleje, bude to tentokrát chtít velkou ohleduplnost řidičů a dodržování pravidel silničního provozu,“ apeloval Sýkora. Seznam potřebných oprav prý je mnohem delší, ale na ten bohužel chybí finance.

Co se týká dálnice a státovek, podle informací z ŘSD žádná není v plánu v ústeckém okrese, nebo samotné krajské metropoli. Správce státních silnic zveřejňuje informace o opravách v mapové aplikaci na svém webu.