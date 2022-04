Jako první vyjely stavební stroje na děčínský Nový most. Severní část mostu by měla být hotova do konce června, následně se stavbaři vrátí na jižní most, kde bude pokračovat na podzim zahájená rekonstrukce. „Po jejím dokončení by měl mít most životnost, pokud budeme hovořit o svrchní obrusné a ložní vrstvě, nejméně patnáct let,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Na Ústecku se letos větší stavby na dálnici a státních silnicích nechystají, dojde však na mnoho velkoplošných oprav přímo v krajském městě. „Na rekonstrukce ulic a chodníků máme v rozpočtu připraveno několik desítek milionů korun,“ poznamenal investiční náměstek ústeckého primátora Pavel Tošovský. Radní schválili přidělení zakázek na velkoplošné opravy vozovek například v ulicích Arbesova, Rozmezí, Ve Štěpnici. Práce začnou v půlce května. Na rekonstrukci čekají ulice Školní, Návětrná, Vojnovičova. Zakázku ale město pozastavilo kvůli nechuti místních vůči kácení stromů a kvůli sýčkovi, který tu má hnízdit.

Nejen právě probíhající rekonstrukce silničního mostu přes řeku Bílinu ve Rtyni nad Bílinou zavede letos řidiče na Teplicku na objízdné trasy. Další je například v Sobědruhách, kde železničáři opravují přejezd. Omezení provozu znesnadní cestování i v samotných Teplicích, tam je uzavřena ulice Emilie Dvořákové. Pracuje se tam na přejezdu, ruší se podjezd pro trolejbusy.

Rušné jaro a léto čeká na řidiče na Mostecku. Po zimě tradičně šoféry na řadě míst trápí výtluky na silnicích. „Nejhorší je asi velká díra na třináctce na výjezdu z Mostu na Litvínov, nedaleko Hněvína. Tam už jsem několikrát nechal kolo,“ stěžuje si Mostečan Pavel Plesl. Silničáři už se na rozbité silnice chystají, i na komunikaci I/13 spojující Mostecko s Chomutovskem. Opravovat se tam bude hned na několika místech. V červnu začne první etapa rekonstrukce povrchů u Komořan, skončit má v srpnu. Další část bude probíhat od září do listopadu, renovovat se budou 2 kilometry. Dalších téměř 7 kilometrů na stejné silnici projde opravou v úseku kolem jezera Matylda k Souši.

Další oprava se připravuje na spojnici Mostu a Žatce. Pracovat se v červnu začne na úseku dlouhém téměř 2 kilometry mezi Havraní a Velemyšlevsí. Hotovo má být v srpnu. Stejně dlouho má probíhat rekonstrukce na silnici I/27 u Lomu.

Chytrá křižovatka v Chomutově

V Chomutově je největší dopravní stavbou rekonstrukce exponované křižovatky v ulicích Moravská a Cihlářská. Zcela zavřená bude do konce srpna. „Proběhne zde rekonstrukce vodovodu a kanalizace, plynovodu topného kanálu a na závěr i křižovatky jako takové,“ uvedla Dominika Hájková z chomutovského magistrátu. Křižovatka bude nově vybavena chytrou světelnou signalizací, která bude automaticky upřednostňovat jednotlivé dopravní proudy.

Mezi Žatcem a Louny se letos opraví hlavní silnice, konkrétně úsek Drahomyšl – Lipenec. Rozsáhlé práce jsou v plánu také na tahu I/15 Most – Lovosice kolem Libčevsi na severu Lounska. Výměna asfaltu se plánuje na řadě dalších míst, dočkají se i některé méně frekventované silnice a ulice ve městech. ŘSD pro letošek naplánovalo větší opravy komunikací prvních tříd v okrese Louny na šesti místech. Půjde o výměnu asfaltu na kilometrových úsecích silnic I/6 Praha – Karlovy Vary mezi jesenickou křižovatkou a Petrohradem a I/7 Louny – Chomutov u Března.

Opravy silnic na Litoměřicku se letos dotknou zejména komunikací nižších tříd. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje má kromě oprav asfaltových povrchů naplánované rekonstrukce několika mostků, které si vyžádají dlouhodobější uzavírky dotčených silnic. Investovat na Litoměřicku bude i ŘSD. To chce letos přestavět křižovatku U jatek v Terezínské ulici v Lovosicích na kruhový objezd. Toto místo na okraji Lovosic s nadjezdem na přemostění silnice I/15 bývá častým dějištěm dopravních nehod. Rekonstrukce křižovatky si vyžádá asi čtyřměsíční uzavírku silnice I/15 přes most nad železničním koridorem. Na přibližně jeden měsíc bude uzavřena i Terezínská ulice a další měsíc v ní bude omezen provoz.