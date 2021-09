Opravy potřebuje střecha, okna vyměnit, plášť zateplit kvůli energetickým úsporám, sundat boletické panely a podobně. ZŠ Mírová dokonce musela některá okna zavřít nadobro, jelikož by mohla vypadnout, což například v létě není nejpříjemnější. Celková částka ještě není známa, ale bude se pohybovat v desítkách až stovkách milionů korun.

„Mě by zajímalo, proč ty opravy nedělají přes léto a nerozloží si to na konec a začátek školního roku, kdy jsou výpadky ve vyučování nejmíň citelné. Teď děti seděly doma dohromady rok během pandemie. Jsem rád, že mě nepropustili kvůli tomu z práce, střídal jsem se s manželkou,“ stěžoval si například Ústečan Pavel, otec dvou synů ve věku devět a čtrnáct let, kteří dochází na „Mírovku“. Příjmení říci nechtěl, aby prý neměl zbytečné problémy s vedením školy.

Podobně se strachovala i Ústečanka Julie, maminka dvanáctileté Miroslavy, která chodí do základní školy Pod Vodojemem. „Já fakt nechápu, proč to nedělají o prázdninách. Oni se snad zbláznili, copak si myslí, že teď můžu jít zase na paragraf domů? Vždyť mě vyhodí ze zaměstnání. To je pořád něco,“ zlobila se. Ani ona nechtěla prozradit, jaké má příjmení. „Nepotřebuji, aby si někdo na Míru zasedl, znáte lidi, takhle má co dohánět,“ povzdechla si.

Náměstek primátora Michal Ševcovic, který je sám ředitelem a to na ZŠ Stříbrnická potvrdil, že se rekonstrukce škol připravují. „Ale neznáme ještě termíny, jelikož Fond životního prostředí doposud nerozhodl o přidělení či neudělení dotací. V každém případě, pokud by začala přestavba školních budov, stavaři ji provedou na dvě etapy. Začnou v létě 2022 a po tu dobu by žáci měli být spíš v náhradních prostorách, než že by na výuku docházeli distančně. Tohle jsme ale doposud s řediteli ani ve vedení města neřešili a informace podobného druhu jsou předčasné,“ uvedl.

Ředitel ZŠ Pod Vodojemem Milan Zelenka informaci o distanční výuce rovnou označil za fámu a odmítl ji. „Vždyť ještě ani není dotace. Čeká nás kompletní výměna oken, zateplení, oprava střech a vnitřní osvětlení, na které zatím není vyhlášená ani soutěž na veřejnou zakázku. Vidíte, že řešit něco takového je bezpředmětné,“ odmítl.

Podobně hovořil i ředitel Kamil Veigend ze ZŠ Mírová. „O organizaci výuky během rekonstrukce ještě nikdo nemluvil, jak takovou fámu vůbec mohl někdo vypustit z pusy,“ divil se s tím, že pokud by práce zasáhly do výuky, potom by to bylo na začátku léta a podzimu, před a po prázdninách. „Kdyby to nešlo jinak, hledali bychom náhradní prostor a distanční výuka by se případně dotkla jen několika vybraných tříd, jako třeba deváťáků po přijímacích zkouškách a podobně. Ale je to skutečně ještě předčasné, jsou to pouhé spekulace,“ pokračoval.

Co se přidělení dotace týká, město žádá o podporu k financování rekonstrukcí obou škol a na výměnu okem v budově ústeckého magistrátu. „Prozatím čekáme, jak dopadneme. Ale už připravujeme výběrové řízení na dodavatele, abychom byli dopředu připravení a nezdržovali se tím po případném přidělení peněz,“ dodal náměstek primátora Pavel Tošovský, který má tyto záležitosti na starost.