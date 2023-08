Česká asociace pro vzácná onemocnění se totiž nakonec rozhodla, že se na odvážném projektu nebude podílet. Aktuálně je dům opět na prodej, přičemž majitelka doufá, že by mohl opět nějak sloužit veřejnosti. Kompletní rekonstrukce si ale vyžádá miliony korun, jelikož během předchozího desetiletého čekání na někoho, kdo se o více než stoletou stavbu postará, se sem nastěhovali nezvaní hosté. Nejenže zdevastovali interiér, ale podepsali se i na samotné konstrukci budovy. V současnosti je naštěstí budova zabezpečená, vyklizená a udržovaná.

Zdroj: DeníkPro mnohé nepříliš potěšující zprávu potvrdila sama majitelka Lenka Laubrová Žirovnická. „Ta vila a lokalita trpěli dlouho. Nyní je vila hlídaná, vyklizená a zmizely negativní vlivy s tím spojené. Zájemců ze soukromých řad je hodně, dokonce jsme některé obchody odmítli. Ale řekla bych, že by tak velký dům s deseti tisíci metrů pozemků měl být ve službě veřejnosti. Školka, která tu v minulosti byla, stmelovala celou zdejší komunitu. Bylo to vidět na lidech, co sem přišli během dne otevřených dveří. Třeba by mohlo město, kraj nebo stát oslovit dědice Solvayů,“ zamyslela se.

Vilu postavila v roce 1906 firma Ernesta Solvaye. V roce 1905 si firma belgického vynálezce technologie výroby sody SOLVAY vybrala Neštěmice u Ústí nad Labem pro založení továrny na výrobu sody, a to pro jejich výhodnou polohu mezi vodním tokem Labe a železniční tratí z Prahy do Drážďan. Když vilu po pádu komunismu koupila ruská rocková hvězda Nikolaj Aruťunov, který se nejvíce proslavil jako frontman bluesové skupiny Liga Bljuza, kompletně ji zrekonstruoval. Měl ovšem v Moskvě tolik práce, že zde byl za šest let vlastnictví jen zřídka, a nakonec ji zase prodal. Kolik za ni utržil, není jasné, ale realitní kancelář ji v roce 2012 nabízela za dvacet milionů korun. Není divu, obsahovala krytý bazén, sklípek, nahrávací studio, biliárový pokoj, knihovnu, bar a dalších 46 různých místností.

Nikolaj Aruťunov, bývalý majitel vily, který z ní udělal luxusní sídlo.Zdroj: ru.wikipedia.org/Первый каналPo ruské rockové star ji vlastnili Grigory a Olesya Strelnikovi. Na domě poté visela minimálně od roku 2017 exekuce. Do loňského listopadu se ji správci několikrát pokoušeli prodat formou elektronické dražby, uspěli až v posledních měsících. Nabídka kromě vily obsahovala garáž a pozemky o celkové výměře přes 9,2 tisíce metrů čtverečních. Vyvolávací cena nedosahovala ani čtvrtiny někdejší nabídky. Činila především kvůli rozsáhlé devastaci a zanedbanosti pouhých 3,1 milionu korun. Neštěmický obvod dokonce odsud v minulosti ve spolupráci s insolvenčním správcem a policií vyváděl bezdomovce, zabezpečovali areál, jeho pracovníci uklízeli okolí. Správce vždy náklady proplatil. „Velice mě to mrzí. Držel jsem Laubrovým palce, aby to dobře dopadlo,“ povzdechl si nad současným stavem místostarosta Neštěmic Roman Fikar.

Ústečanům zdevastovaný stav domu také nikdy nebyl dvakrát po chuti. Například Ivana Doležálková na sociální síti v diskusi velmi litovala jeho stavu. „Moje milovaná školka, mamka pracovala v kuchyni a mám moc krásné vzpomínky. Je to moc smutný pohled,“ povzdychla si před časem a ostatní jí dali za pravdu.

Budova má ovšem i historickou a architektonickou hodnotu. Za její záchranu se ostatně přimlouval i ústecký architekt a památkář Matěj Páral. „Podle mého osobního názoru by bylo dobře, kdyby se noví majitelé pokusili vilu postavenou v romantické historizující první vlně takzvaného heimat stylu zachránit. Pro Neštěmice má určitě ve spojení s Tonasem a Ernestem Solvayem nezanedbatelný význam,“ poznamenal.

Stav této památky zdokumentovala Jaroslava Jurutková, která provozuje facebookovou stránku Urbex – Lost in Time, kde představuje snímky domů a interiérů, které jako by ustrnuly v časech minulých. „Poprvé jsem Solvayovu vilu navštívila v roce 2017. Podruhé to bylo o rok později a už tam byli nastěhovaní bezdomovci. Tehdy začala zkáza. Nezvaní hosté dům naplnili odpadky, vytrhali kabely a začali i rozebírat střechu, takže dovnitř začalo zatékat. Novým majitelům držím palce s rekonstrukcí,“ dodala po loňské koupi domu.

Solvayova vila



Kde stojí: Železná 164, Ústí nad Labem – Neštěmice,



GPS souřadnice: 50° 40' 35.2'', 14° 6' 24.1''



Kdy a kým byla postavena: Vilu postavila pro místní ředitele v roce 1906 firma Ernesta Solvaye.



Kdy a jakou zažila největší slávu: Nejznámější se stala v roce 2006 poté, co ji koupila ruská rocková hvězda Nikolaj Aruťunov. Vlastnili ji do roku 2012.



Odkdy a proč chátrá: Chátrat začala po roce 2012, kdy ji koupili manželé Strelnikovi. Od roku 2017 na ní visela exekuce. Loni ji koupili manželé Laubrovi, jejich plán na centrum vzácných nemocí nevyšel, a tak je opět na prodej. Zatím je udržovaná, hlídaná a vyklizená.

Zdroj: Deník/Janni Vorlíček